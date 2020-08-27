«عزيزي» تنجز 45% من العمليات الإنشائية في مشروع «كريك فيوز 1»

المصدر: دبي – البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري اكتمال ما نسبته 45% من عمليات الإنشاءات في مشروعها «كريك فيوز 1» المتاح بنظام التملك الحر على خور دبي في مدينة دبي الطبية.

ومن المتوقع إنجاز هذا المشروع في الربع الثاني من العام المقبل 2021، حيث تم الانتهاء من هيكله بالكامل، مع وصول أعمال البناء إلى 85%، وتكسية الجدران الداخلية إلى 34%.

ويضم المشروع 19 طابقًا توفر 634 وحدة سكنية، تتراوح بين 396 استوديو، و218 شقة من غرفة واحدة و20 شقة من غرفتين، إضافة إلى 33.341 قدم مربع من مساحات التجزئة الفاخرة.

وقال محمد راغب، المدير التنفيذي للقسم الهندسي في عزيزي للتطوير العقاري: تعكس عمليات البناء السريعة في «كريك فيوز 1»، إضافة إلى إطلاقنا لمشروع «كريك فيوز 2»، مدى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بمدينة دبي الطبية.

ويأتي مشروعا «كريك فيوز 1 و2» استجابة مباشرة من جانبنا لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الحديثة، للاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي المرتبط جيدًا مع كافة أرجاء المدينة.

كما يمتاز بتصميماته المعاصرة في مختلف وحداته المتاحة بأسعار مناسبة في هذه المنطقة الواعدة والحيوية التي يتوقع لها نموًا متسارعًا، وتعكس التطور السريع وروح التفكير المستقبلي في دبي، المدينة التي نفخر بتحفيز نموها المتواصل.

وأضاف: التقدم البارز في أعمال البناء لهذا المشروع الذي يقدم إضافة قيمة إلى المشهد العقاري في مدينة دبي الطبية، يؤكد التزامنا بالتسليم في الوقت المناسب، مع التقيد التام بمعاييرنا الصارمة لمراقبة الجودة وضمانها في كافة مشاريعنا.

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