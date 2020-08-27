شراكة بين «الياه سات» و«إيرباص» لإطلاق قمر «الثريا» الصناعي في 2024

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت شركة «الثريا» للاتصالات إطلاق وتشغيل قمر صناعي رابع في عام 2024 ضمن شراكة استراتيجية مع «الياه سات» و«إيرباص» بقيمة 2 مليار درهم، تتضمن تحديد كامل أسطول الأقمار الصناعية للثريا والمحطات الأرضية.

وقال مسؤولون بالشركات الثلاثة، في مؤتمر عبر الانترنت اليوم، أن القمر الرابع للثريا هو الجيل الجديد من نظام الاتصالات المتنقلة الذي سيساهم في دعم استمرارية خدمات الشركة على النطاق الترددي «L-band»، وزيادة السعة الفضائية وتوسيع نطاق التغطية عبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتمكين الجيل الجديد من حلول الاتصالات الفضائية لجميع العملاء، بما في ذلك القطاع الحكومي والدفاع والمؤسسات والقطاعات التجارية.

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