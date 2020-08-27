ثبات أسعار البنزين والديزل خلال سبتمبر للشهر السادس على التوالي

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

للشهر السادس على التوالي ثبتت اليوم لجنة تسعيرة الوقود أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر المقبل.

وجاءت تسعيرة شهر سبتمبر 2020 شاملة ضريبة القيمة المضافة 5% مثل أسعار شهور أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس، حيث بلغ سعر البنزين ممتاز مقدار 1.91 درهم لتر وسعر لتر البنزين خصوصي 95 مقدار 1.80 درهم وسعر بنزين بلس مقدار 1.72 درهم للتر، كما استقر سعر لتر الديزل عند مقدار 2.06 درهم.

وأعلنت شركات البترول في الدولة اليوم أسعار شهر سبتمبر على مواقعها على شبكة الإنترنت، وأكدت مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" على أن العمل بالتسعيرة الجديدة سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من سبتمبر 2020.

وتراجعت الأسعار في شهر أبريل الماضي نحو ربع درهم للتر الواحد، وكان هذا التراجع هو الأكبر من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، كما تعد تسعيرة مايو وأبريل ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر هي الأقل خلال سنوات 2017 و2018 و2019 و2020، وللمرة السادسة تراجعت الأسعار على مدار نحو 42 شهرا لما دون درهمين للتر، حيث كانت المرة الأولي خلال شهر فبراير 2019 وهبط سعر اللتر إلى 1.95 درهم لبنزين 98 ونحو 1.84 درهم لبنزين 95، ويرجع السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار البنزين والديزل إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وحققت أسعار النفط خلال شهور أبريل ومايو ويونيو وأغسطس تراجعا كبيرا هو الأكبر من نوعه خلال أكثر من عشرين سنة وبلغت مستويات متدنية للغاية إلا أنها بدأت تتماسك خلال شهر يوليو وأغسطس وبلغ متوسط سعر البرميل في أغسطس 44 دولار.

وتحدد لجنة تسعيرة الوقود في الدولة أسعار البنزين والديزل شهريا وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع، وتعتمد وزارة الطاقة التسعيرة قبل إعلانها للجمهور.

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