انطلاق السوق العقاري الإماراتي والسعودي مابعد " كوفيد - 19 " الأحد المقبل

المصدر: وام

ينظم معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي الأحد المقبل مؤتمر السوق العقاري الإماراتي والسعودي ما بعد "كوفيد-19" بالتعاون مع مركز القرار الذكي للتدريب "TD" في المملكة العربية السعودية .

ويسلط هذا الحدث الإفتراضي الضوء على عمق العلاقات بين البلدين في سبيل مواجهة تحديات جائحة " كوفيد - 19 "من خلال التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة للنهوض بالقطاع العقاري في ظل هذه الظروف الإستثنائية .

وستترأس الجلسات النقاشية لـ "أراضي دبي" في المؤتمر الذي يستمر يومين هند المري المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري .. فيما سيلقي محمد بن علي البر بصفته الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب كلمة المؤتمر .

ويستقطب المؤتمر نخبة من المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين لتطوير المعرفة العقارية التي تمثل جانبا مهما من التعاون المشترك حيث يشتمل على سبعة محاور رئيسية حول الاقتصاد والتمويل والتسويق والتعليم والتكنولوجيا والتشريعات والاستثمار فضلا عن عروض تقديمية حول الدور المعرفي الرائد لمعهد دبي العقاري وعروض متخصصة أخرى وتنظيم دورة مستشار مبيعات دولي لعقارات دبي ودورة الدبلوم العقاري .

ويعتبر المؤتمر ثمرة مذكرة تفاهم وقعها معهد دبي العقاري مع مركز القرار الذكي للتدريب في السعودية يونيو الماضي والتي حملت شعار "بناء وتعزيز علاقات التعاون المشترك" لتكون انعكاسا لحرص البلدين على الإرتقاء بمستويات التعاون في شتى المجالات ودعم الشراكة الاقتصادية بينهما لاسيما في القطاعين العقاري والمعرفي .

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