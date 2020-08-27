دبي ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً وتجارياً، ليس على مستوى الإمارات وحدها، وإنما في عموم الشرق الأوسط وخارجه، وفق تقرير نشرته «فينتيك تايمز»، التي قالت إنه لا يخفى على أحد أن المدينة الصغيرة نهضت وعززت مكانتها في الساحة العالمية خلال عقود قليلة سواءً كان في تطلعاتها أو نجاحاتها.

وقالت المجلة اللندنية في تقريرها الصادر حديثاً، إن دبي ضمنت مقعدًا في الساحة العالمية كمركز عالمي، وعلى الرغم من اكتساح فيروس «كورونا» العالم إلا أن التكنولوجيا المالية لا تزال تواصل التحرك على الساحة العالمية بمراكز اقتصادية مثل دبي.

وشدد التقرير على مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره جوهرة التاج في نجاح الخدمات المالية الأوسع في دبي ومكانتها كمركز عالمي في الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لما قاله عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، فقد شهد المركز نموًا هائلًا في قاعدة عملاء التكنولوجيا المالية خلال النصف الأول من 2020، حيث تم ترخيص أكثر من 80 شركة جديدة في التكنولوجيا المالية، مضيفاً أنه أضحى الآن موطناً لأكثر من 50% من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن «دبي المالي» هو المركز المالي العالمي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا برؤية لقيادة مستقبل التمويل ويعد الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا ضمن المراكز المالية العشرة الأولى في العالم، حيث يحتل المرتبة الثامنة منضمًا إلى المراكز المالية الأخرى مثل لندن وسنغافورة وهونغ كونغ ونيويورك وفقًا لمؤشر المركز المالي العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز