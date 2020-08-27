تراجع أسعار المستهلك في الإمارات للشهر 19

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تراجعت أسعار المستهلكين في الدولة 2.14% على أساس سنوي خلال يوليو مقارنة بالشهر ذاته من 2019 لتواصل انكماشها للشهر 19 على التوالي. وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 106.64 نقاط في يوليو مقابل نحو 108.97 في يوليو 2019 وعلى أساس شهري انخفض التضخم 0.57% في يونيو مقارنة مع مايو.

وجاء تراجع التضخم السنوي أثر هبوط 7 مجموعات تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بـ 2.92% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكّل 5.6%) بنحو 3.06% وخدمات النقل (تشكّل 14.6%) بنحو 7.39% وخدمات الصحة 0.14% .

وجاء تراجع التضخم على أساس شهري مع انخفاض 6 مجموعات رئيسية منها الأغذية والمشروبات 0.65% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.1% والتجهيزات والاتصالات 0.05%. وانخفض التضخم على أساس شهري 1.2% في أبوظبي و0.11% في دبي و0.14% في الشارقة وعجمان بينما ارتفع 0.14% و0.21% و0.29% في أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

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