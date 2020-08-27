إنجاز عالمي: دبي وجهة مستدامة للاستثمار الأجنبي

المصدر: دبي - البيان

حققت دبي إنجازاً عالمياً في استدامة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعززت مكانتها وجهة عالمية مفضلة للاستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة، ومركزاً لمقرات الشركات العالمية الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا خلال الفترة من 2010 وحتى 2019.

ويصنّف مؤشر فايننشال تايمز (اف دي إيه ماركتس)، الذي يرصد تدفقات رؤوس الأموال والمشروعات الاستثمارية الجديدة حول العالم، دبي كمدينة رئيسة في كافة المقارنات المرجعية وتصنيفات أداء المدن في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر التي تصنف كمدن كبرى ومتوسطة وصغيرة، نظراً لما تتمتع به دبي من مقومات استراتيجية وأداء مستدام في جذب الاستثمار.

واحتلت الإمارة مرتبة الصدارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثالثة عالمياً كأفضل مدن العالم بالنسبة لعدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم استقطابها بعد كل من لندن وسنغافورة.

كما تصدّرت دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينما احتلت المرتبة السادسة عالمياً كأفضل مدن العالم استقطاباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث تدفقات رؤوس الأموال بعد كل من سنغافورة، شنغهاي، لندن، نيويورك، هونغ كونغ.

واحتلت دبي المرتبة الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً كأفضل مدن العالم من حيث عدد الوظائف الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتؤكد استدامة وتنوع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي خلال العقد الماضي مدى تطور الإمارة الاقتصادي والقدرة على استيعاب المتغيرات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والحفاظ على ثقة مجتمع المستثمرين العالمي كذلك نضج السوق المحلي وتوفير فرص للنمو والشراكة والابتكار للمستثمرين في قطاعات استراتيجية وناشئة تواكب تطور الأسواق العالمية.

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