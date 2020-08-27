340 % نمو شركات معدات الوقاية بمنصة غرفة دبي

المصدر: (دبي – البيان)

قفز عدد الشركات المسجلة في منصة غرفة دبي الإلكترونية الجديدة والمخصصة لبيع وشراء معدات الوقاية الشخصية 340%، ووصل عدد الشركات على المنصة إلى 66 ارتفاعاً من 15 شركة لدى إطلاقها الشهر الماضي.

وأظهر تحليل لغرفة دبي أن الصين تعتبر أكبر مزود ومصدّر لمنتجات الوقاية الطبية لدولة الإمارات، حيث سجلت صادرات الصين إلى الإمارات من المعدات الطبية لمواجهة انتشار الفيروس قفزة نوعية بنمو 357% خلال الربع الثاني من 2020، والذي بلغت فيه قيمة هذه الصادرات نحو 624 مليون دولار مقارنة مع 137 مليون دولار في الفترة نفسها من 2019.

واستحوذت أقنعة الوجه الجراحية على 40% من إجمالي الصادرات الصينية من الإمدادات الطبية إلى الإمارات، وبلغت قيمتها خلال الربع الثاني 248 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار بالربع الثاني 2019 وبنمو 2654%.

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