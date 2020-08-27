«ميد»: اقتصاد الإمارات متماسك

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت «ميد» أن اقتصاد الإمارات نجح في الاحتفاظ بتماسكه خلال الأشهر الأخيرة رغم التداعيات الحادة التي طالت اقتصادات العالم بسبب تفشي «كوفيد 19». وأكدت المجلة في تقرير أن أداء اقتصاد الإمارات ظل متماسكاً خلال الشهور الماضية التي شهدت تفشي الجائحة، وهو ما يتضح جلياً إذا ما قورن هذا الأداء بنظيره العالمي أو أداء اقتصادات الدول المجاورة في منطقة الخليج خلال الفترة ذاتها.

وأضافت أن هذا التماسك يظهر من واقع قراءات ومؤشرات عدة منها احتفاظ المؤسسات المحلية في الإمارات بمستويات قوية من السيولة والرسملة. وعلاوة على ذلك جاءت أحدث قراءة شهرية لــ «مؤشر مدراء المشتريات» في الإمارات، والصادر عن يوليو الماضي من مؤسسة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية ليسجل 50.8 ما يعني احتفاظ الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بتواجده في منطقة النمو على المؤشر للشهر الثاني.

وأوضح أن الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في الإمارات بدأت تُظهِر تعافياً بعد إعادة فتحها في أواخر يونيو الماضي في أعقاب إغلاق شبه تام لفترة ناهزت ثلاثة أشهر في إطار الجهود الرامية لاحتواء «كوفيد». وأكدت «ميد» أن كل هذه المؤشرات تعكس حقيقة أن اقتصاد الإمارات قد اجتاز الأسوأ بالفعل، وأن تداعيات الجائحة بكل مرارتها قد باتت خلفه، وما أمامه الآن أن يستكمل مسيرة التعافي.

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