سامسونج الأولىبسوق «5G» في الدولة بحصة %63

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد عثمان البورا، رئيس قسم مجموعة الهواتف النقالة في «سامسونج الخليج للإلكترونيات»، نمو الطلب على هواتف جالاكسي نوت 20 وجالاكسي نوت 20 ألترا 5G، خلال فترة الطلب المسبق التي انتهت أخيراً، وذلك بنسبة 52 % في الإمارات بالمقارنة بهواتف نوت 10 التي أطلقت العام الماضي، مشيراً إلى أن حصة هاتف نوت 20 ألترا المزود بتقنية الجيل الخامس في تلك الزيادة بلغت 80%، فيما أعلنت سامسونج، أمس توفير الهاتفين اللذين يعتبران أقوى هاتفين تطورهما سامسونج في سلسة نوت Note حتى الآن.

وبلغت حصة «سامسونج» في سوق الهواتف الذكية (4G، 5G) بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 38.4% في حين وصلت حصة الشركة في سوق هواتف الجيل الخامس في الإمارات إلى 63% ما يجعلها الأولى على مستوى الدولة في هذه الفئة.

وأوضح البورا في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن الجيل الخامس يلبي حاجات المستهلكين في الدولة من حيث سرعة الاتصال مع باقي العالم وتحميل وتنزيل ملفات الفيديو الكبيرة بشكل سلس وسريع، خصوصاً مع انتشار العمل عن بعد علاوة على أن المستهلكين في الدولة من الأسرع عالمياً في تبني التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن الشركة التي تنفق 40 مليون دولار يومياً على الأبحاث والتطوير تهدف لإتاحة المزيد من خيارات الجيل الخامس لجميع شرائح المستهلكين وفي أجهزة من فئات مختلفة، وأن نمو إقبال المستهلكين على هواتف نوت 20 في الخليج بلغ 40% بالمقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: أتاحت لنا التطورات التكنولوجية ابتكار أجهزة وتقنيات جديدة مصممة خصيصاً لتعزيز إمكانيات المستهلكين على نحو غير مسبوق والارتقاء بقدرات الاتصال إلى آفاق جديدة من الجودة والكفاءة. وبالنظر إلى التغيرات والتحولات التي أوجدها «الوضع الطبيعي الجديد»، باتت مسألة البقاء على اتصال دائم والتمتع بالقدرة على إنجاز المهام المطلوبة بشكل سلس من أي مكان كان، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضاف البورا أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات عقب انتشار (كوفيد 19) سهّلت كثيراً استمرار الأنشطة الاقتصادية وهو ما انعكس أداء إيجابياً بالنسبة لسوق الهواتف الذكية في الدولة والمتوقع أن يستمر أداؤه القوي حنى نهاية العام الحالي والعام المقبل، خصوصاً وأن الهواتف الذكية كانت من أكثر القطاعات تكيفاً مع الجائحة من حيث تأمين سلاسل الإمداد وتوفير هواتف بتقنيات حديثة وبأشكال جديدة مبتكرة وهو ما سيرسم ملامح السوق خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة ستوفر هاتفها الجديد المرتقب جالاكسي زد فولد2 Galaxy Z Fold2، الذي يشكل الجيل القادم من الهواتف الذكية القابلة للطي في الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتم تزويد سلسلة جالاكسي نوت 20 بأسرع معالج حتى الآن عبر جميع أجهزة جالاكسي. وشملت أجهزة سامسونج الجديدة كذلك جهازيها اللوحيين Galaxy Tab S7 /‏‏ S7+ اللذين يتميزان بتعددية استخداماتهما، وساعة Galaxy Watch3 التي تعتبر الإصدار الأحدث والأكثر تقدماً في فئة الأجهزة القابلة للارتداء، وقدمت الشركة أيضاً سماعات جالاكسي بادز لايف Galaxy Buds Live اللاسلكية.

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