طيران الإمارات تضيف كوناكري وداكار إلى وجهاتها اعتباراً من 3 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، أمس، استئنافها تشغيل رحلاتها إلى كوناكري (غينيا) وإلى داكار (السنغال) اعتباراً من 3 سبتمبر المقبل. وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأفريقية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 8 مدن. وسوف تعمل الرحلات بتواصل من دبي إلى كوناكري ثم إلى داكار والعودة إلى دبي مرتين في الأسبوع بطائرات «بوينغ 777-300ER». والحجز متاح على الرحلات عبر موقع الناقلة: (emirates.com)، أو عن طريق وكلاء السفر.

وبإضافة خدمة كوناكري وداكار المتصلة، سوف يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 77 وجهة مطلع سبتمبر، لتوفر لمتعامليها سفراً مريحاً وآمناً عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا والأمريكيتين والشرق الأقصى.

ويمكن للمتعاملين من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوّار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص (PCR) لتأكيد الخلو من «كوفيد 19» ، يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي والإمارات قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

يذكر أن طيران الإمارات تقدم تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد 19» مجاناً لمتعامليها، وتسري التغطية على جميع المتعاملين الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر المقبل. وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة. ولا يحتاج المتعاملين إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي متعامل يتم تشخيص إصابته بـ«كوفيد 19» أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية. وتوفر طيران الإمارات رقم الخط الساخن وتفاصيل تغطية نفقات «كوفيد 19» الطبية والحجر الصحي عبر:

(www.emirates.com/‏‏COVID19assistance).

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