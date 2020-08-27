تخفيضات حتى 90 % في ختام «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

تقدم مفاجآت صيف دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامي للنسخة الحالية، أفضل العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية والتخفيضات. ومع اقتراب إسدال الستار على الحدث، تقدم مفاجآت صيف دبي تخفيضات نهاية الأسبوع الأخيرة التي تبدأ اليوم وتستمر حتى السبت، وتشمل 500 علامة تجارية وتخفيضات كبرى على تشكيلة واسعة من المنتجات داخل 1500 متجر في مختلف أنحاء المدينة.

وتشجع التخفيضات المتسوقين على إعادة استكشاف العروض الترويجية والفعاليات المتنوعة في دبي، التي تشمل تخفيضات من 25% ولغاية 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات، كأحدث خطوط الأزياء ومنتجات العناية الشخصية وملابس الأطفال وغيرها الكثير.

وتشهد التخفيضات مشاركة عدد من أبرز العلامات التجارية الكبرى مثل هوغو بوس وكنزو وملبري ومايكل كورس وإغنر وستيلا مكارتني وبي سي بي جي ماكس أزريا وسيلين وكارل لايغرفيلد وكالفن كلاين، حيث التخفيضات الرائعة على العلامات التجارية الشهيرة وأبرز خطوط الأزياء والإكسسوارات لديها.

وتشمل الصفقات تخفيضات تبدأ من 30% وحتى 50% في متاجر كنزو بدبي مول ومول الإمارات. وتمتد العروض لتشمل مستلزمات المنزل وملابس الأطفال والإكسسوارات وغيرها الكثير.

وتضم قائمة العلامات التجارية الأخرى المشاركة دي كيه إن واي ويو إس بولو أسوسييشن وناتشيراليزر وكول ات سبرينغ وأول ساينتس ورانغلر وهوليستر ولا مارتينا وزارا هوم وباث آند بودي ووركس وداماس وكريت آند باريل وحول الإمارات ومجوهرات جوهرة ومتجر هارفي نيكولاس متعدد الأقسام في مول الإمارات.

ويمكن لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الحصول على استرداد نقدي بنسبة 25% خلال مفاجآت صيف دبي بكل بساطة عن طريق إرسال (DSS) إلى 7010 من رقم الهاتف المسجل لدى البنك بالإضافة إلى إجراء 75 معاملة على الأقل وبأي قيمة. وسيحصل كل متسوق على استرداد نقدي بحد أقصى 250 درهماً.

ويمكن للمتسوقين اقتناء النسخة الحصرية من ساعة أوميغا سي ماستر إكسكلوسيف بوتيك في الإمارات، والاستفادة من تخفيضات نهاية الأسبوع الأخيرة.

وتقدم فعالية تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للعائلات فرصة مثالية للاستمتاع بمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في أفضل مراكز التسوق على مستوى المدينة وخلال الأيام القليلة الأخيرة من العطلة الصيفية وقبل أن يعود الأطفال إلى المدارس لبدء العام الدراسي الجديد.

سيتي ووك

وتنظم سيتي ووك مجموعة من الفعاليات الفنية المباشرة حتى 31 أغسطس الجاري، في إطار فعالية دبي كانفاس في سيتي ووك، حيث يقدم الرسام الإسباني الشهير خواندريس فيرا مجموعة من أفضل أعماله ثلاثية وثنائية الأبعاد التي يقوم برسمها على أرض فناء سيتي ووك. ويمكن للعائلات والأصدقاء استكشاف هذه الأعمال الفنية القيمة والتي تقدم تحت عنوان «السفر عبر الفن».

ويمكن للأحبة الصغار تعلم العديد من المهارات الجديدة والرائعة والتعرف إلى أصدقاء جدد عبر فعالية نادي مردف التي تقام في سيتي سنتر مردف.

وتبدأ الفعالية من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً خلال أيام الأسبوع وحتى 16 سبتمبر المقبل، وتستضيف مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل دروس تعليم الجمباز والورش الفنية والحرفية. ويمكن لهم التسجيل في دروس تعلم آداب السلوك، بالإضافة إلى دروس المهندس الصغير التي يمكنهم خلالها التعرف إلى كيفية بناء الروبوتات واستخدام الطاقة الشمسية.

ويدعو سيتي سنتر ديرة سكان دبي وزوارها إلى فعالية (Win Back the Summer) مع مجموعة رائعة من الأنشطة والفعاليات المصممة خصيصاً للعائلات والمتسوقين.

ويستضيف المركز حتى 29 أغسطس الجاري عرض مفاجآت سيتي سنتر ديرة، حيث تتم دعوة المتسوقين الذين ينفقون 300 درهم ويقومون بالتسجيل في مكتب خدمة العملاء إلى رمي حجر نرد للفوز بجوائز تشمل قسائم تسوق وبطاقات هدايا.

تحدي أوبو

ويشهد تحدي أوبو للألعاب الإلكترونية في مول الإمارات قيام عشّاق كرة القدم الذين يسجلون عبر تطبيق برنامج شير للمكافآت من «ماجد الفطيم» أو ينفقون 300 درهم في المول، باختبار مهاراتهم الكروية والمنافسة في لعبة FIFA 20. وسيشارك الفائزون في كل مباراة عبر الإنترنت في لعبة كرة قدم على أرض الواقع، حيث يكون الفوز من نصيب أول لاعب يسجل 3 أهداف.

وسيشارك لاعبون مشاهير من المنطقة مثل أحمد نشيط وعمرو نشوي وأسامة مروح في المنافسات مع اللاعبين، كما يمكن للاعبين في تحدي أوبو للألعاب الإلكترونية الفوز بواحد من 4 هواتف متحركة من أوبو بالإضافة إلى 10 آلاف نقطة في برنامج شير للمكافآت من «ماجد الفطيم».

ويمكن للعائلات الاستمتاع بسوق رايب الصحي في نخيل مول، حيث تعد التخفيضات فرصة لاستكشاف هذا السوق الذي يوفر منتجات فريدة من نوعها تصنعها شركات إماراتية من الساعة 10 صباحاً وحتى 7 مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع وحتى شهر أكتوبر المقبل.

كما يستضيف نخيل مول أفضل المواهب العالمية في معرض «دريمز» الذي يقام بالتعاون مع مؤسسة السركال الثقافية. ويمكن للمتسوقين اختتام عطلة نهاية الأسبوع بحضور عرض «لا بيرل» مرتين يومياً. وتعد التخفيضات الفرصة الأخيرة للاستمتاع بأمسية صيفية رائعة على خور دبي في منطقة السيف.

ابن بطوطة مول

يشارك «إبن بطوطة مول»، بإدارة «نخيل مولز»، في التخفيضات الكبرى بدعم من «براند بازار»، خلال نهاية الأسبوع الختامي لفعاليات مفاجآت صيف دبي بين 10 صباحاً و10 مساءً في متجر مؤقت في الردهة التونسية. وبإمكان الزوّار خلال فترة التخفيضات، الحصول على أكبر الصفقات في المدينة عبر أكثر من 15 علامة تجارية للأحذية والملابس بخصومات تصل إلى 75%.

كما يستطيع زوّار ابن بطوطة مول خلال تخفيضات نهاية الأسبوع الكبرى، الاستمتاع أيضاً بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تلائم مختلف الأعمار، كسباق المرح داخل المول الذي تستضيفه (RaceMe) في 28 أغسطس اعتباراً من 08:30 صباحاً في ردهة الصين لمسافة إجمالية تبلغ 5 كيلومترات. ويرحب المول بانضمام الجميع إلى السباق مجاناً عبر التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني (raceme.ae/‏battutarun).

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