المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

أعلنت مجموعة المعارض الإيطالية «آي إي جي»، التي تتخذ من ريميني مقراً لها، توصلها إلى اتفاقية ملزمة لشراء 100% من أسهم شركة «إتش بي جي إيفنتس»، منظمة الفعاليات التي تتخذ من دبي مقراً لها، مقابل مبلغ مبدئي مضمون بقيمة 1.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مدفوعات إضافية مرتبطة بالنسختين المقبلتين من معرض دبي لبناء الأجسام ومعرض دبي للنشاط والحيوية، اللذين تنظمهما شركة «إتش بي جي إيفنتس» وفق ما ذكره موقع «إكهيبيشن وورلد» في المملكة المتحدة.

وقال التقرير إن مجموعة المعارض الإيطالية مولت الصفقة من سيولتها الاحتياطية، مشيراً إلى دور شركة «بيكر ماكنزي» المساعد في إبرام الصفقة، موضحاً أن صك نقل ملكية الأسهم سيتم في سبتمبر المقبل.

وأفادت «آي إي جي»، التي تدير مجموعة من 48 معرضاً و190 مؤتمراً، أن الاستحواذ هو جزء من استراتيجية التدويل والتطوير لمنتجات الصحة والرياضة والترفيه، وهو قطاع تتمتع فيه المجموعة بحضور قوي خاصة في إيطاليا من خلال معرض ريميني للصحة، وهو قطاع تتمتع فيه المجموعة بحضور قوي خاصة في إيطاليا.

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