دبي تربط مزارعي الهند بصناعة الأغذية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، المنصة الإلكترونية «أغريوتا» السوق المخصصة لتجارة وتوريد السلع الزراعية بالاعتماد على حلول تكنولوجيا «بلوك تشين»، بهدف المساهمة في سد الفجوة القائمة بين ملايين المزارعين الريفيين في الهند وصناعة الأغذية في دولة الإمارات.

وتتيح «أغريوتا» للمزارعين الهنود فرصة التواصل المباشر مع الأطراف العاملة في قطاع الأغذية في الإمارات، وتمكّنهم من تجاوز خطوة الوسطاء، الأمر الذي سيعزز من قوّة سلسلة التوريد مع ضمان إمكانية تتبع المنتجات والسلع لخلق قيمة أفضل لمصلحة الأطراف المعنية.

جرى حفل الإطلاق الافتراضي بحضور بافان كابور، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وركز على التأثير الإيجابي للمنصة على ملف الأمن الغذائي والاقتصاد الإماراتي، والدور الذي ستلعبه في تعزيز روابط التعاون التجاري بين البلدين.

توظيف

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يأتي توظيف إمكانات تكنولوجيا «بلوك تشين» في تجارة السلع والمنتجات الغذائية كأولوية قصوى للمركز، ويمثّل إطلاق «أغريوتا» الخطوة الطبيعية التالية في سياق تحقيق هذا الهدف. وتتمتع الإمارات بتاريخ طويل ومشترك مع الهند، وهذه المنصّة ستعزز العلاقة المتينة بين البلدين، مما سينعكس إيجابياً على ملايين المزارعين في الهند إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي بالدولة».

وأضاف: «تتبنى الإمارات خطة شاملة لضمان تعزيز أمنها الغذائي والعمل على تيسير أعمال تجارة السلع الزراعية، تحقيقاً لهدفها الأسمى المنشود الذي يتمثل في ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار. ولا شك أن تدشين المنصّة المبتكرة سيعزز مكانتها في صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي».

وتوفر السوق الإلكترونية إمكانية تتبع السلع والمنتجات بشكل شامل إلى جانب الشفافية، عبر الالتزام بتنفيذ عمليات التحقق حتى آخر مرحلة، وتوسيع نطاق البنية التحتية في مجال تكنولوجيا البلوك تشين. فضلاً عن ذلك، سيضمن النظام المصرفي المبتكر ضمن هيكل حساب الضمان متعدد المستويات تنفيذ المعاملات النقدية بشكل آمن عند استخدام هذه المنصة الإلكترونية.

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