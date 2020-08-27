المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت منصة الخدمات اللوجستية الرقمية «فارآي»، أمس، اتمامها لجولة تمويل جديدة بقيمة 13 مليون دولار بقيادة صندوق رأس المال الهندي «ذا فاندامينتوم بارتنرشيب» المتخصص في الاستثمار في الشركات التقنية في مراحلها المتوسطة، برئاسة كل من ناندان نيليكاني وسانجيف أغاروال، ومشاركة «كي بي غلوبال بلاتفورم فاند»، إحدى أبرز الشركات الاستثمارية في كوريا الجنوبية. وسيعمل الاستثمار على تسريع التوسع العالمي لـ«فارآي» لمعالجة التحول الرقمي السريع في القطاع اللوجستي، الذي يشهد مطالب متنامية من الشركات والمستهلكين النهائيين لرفع مستوى الشفافية وتقديم تجارب تسليم أسرع وأكثر ملاءمة.

وقال كوشال ناهاتا، الرئيس التنفيذي لـ«فارآي»: «نقدر دعم وثقة المستثمرين والمتعاملين والشركاء الذين يشاركوننا رغبتنا العميقة في جعل الخدمات اللوجستية أفضل للعلامات التجارية والمستهلكين والبيئة».

وقال سانجيف أغروال، الشريك المؤسس لدى «فندامينتوم»: «إن الاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية ضرورة للنمو الاقتصادي لأي دولة. ونحن نؤمن بأن «فارآي» تمكنت من ترسيخ مكانتها في هذه الصناعة، وأن لديها جميع العناصر اللازمة للتوجه نحو الريادة العالمية. وكلي ثقة بالمؤسسين وفريق العمل الذي يتمتع برؤية واضحة للنمو. كما أننا متحمسون للشراكة معها في رحلتها نحو إنشاء شركة عالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات اللوجستية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز