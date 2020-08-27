«بلو أوشن»: بدء تعافي قطاع التجزئة

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت مجموعة بلو أوشن جلوبال، وهي مجموعة أعمال متنوعة مقرها دبي بدء تعافي قطاع تجارة التجزئة، ونمو أعمال التوزيع عبر الإنترنت في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بعد فترة من الركود بسبب فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو بشكل تدريجي لتصل مبيعات الأجهزة الإلكترونية في الإمارات إلى 11 مليار درهم بنهاية عام 2020، وفقاً لتقرير صادر من غرفة تجارة وصناعة دبي، والذي يستند إلى أحدث بيانات مبيعات التجزئة في الإمارات، ويؤكد حفاظ الفئة الفرعية للإلكترونيات الاستهلاكية على ريادتها وتحقيق مبيعات تصل إلى 1.27 مليار دولار بنهاية هذا العام.

وقال شاهزاد أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن: يتعافى القطاع وتنمو الأعمال بشكل عام على الرغم من الأزمة، ويرجع ذلك إلى المعالجة الفعّالة لأزمة فيروس كورونا، لا سيما الطريقة التي كافحت بها الإمارات الفيروس من خلال حملة الإغلاق والتطهير في أبريل ومايو من هذا العام، ونما حجم تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والاتصالات والمنتجات الإلكترونية على مدار الأشهر القليلة الماضية على الرغم من جائحة كوفيد -19، وقفز النمو في التوزيع عبر الإنترنت كثيراً مما أدى إلى تعويض الانخفاض في أعمال التوزيع المادي.

ونجحت المجموعة أخيراً في الاستحواذ على ثلاث علامات تجارية عالمية.

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