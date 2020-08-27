«ستيفي» تكرّم 153 مبتكراً في دورتها الأولى

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تحت رعاية غرفة تجارة رأس الخيمة، كرّمت جائزة «ستيفي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفائزين في دورتها الأولى، وذلك خلال حفل تكريم افتراضي، بسبب جائحة «كورونا»، عبر قنوات التواصل الاجتماعي، لإعلان فوز 153 مبتكراً وفائزاً من 17 دولة حول العالم.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة، أن ما نمر به ليس أزمة، بل محنة عالمية، وجائحة قلما مرت على الإنسانية ومنها نستقي الدروس، وما الاحتفال عن بعد، إلا واحد من علامات هذه الأزمة.

وهنأ النعيمي الفائزين بمختلف فئات الجائزة في دورتها الأولى، مرحباً برعاية الجائزة واستضافة إمارة رأس الخيمة لها، ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اللامحدود وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، واختتم بتأكيد أن إمارة رأس الخيمة كما كان لها مبادرة إطلاق الجائزة بدورتها الأولى ستظل تحتضن فعاليات الجائزة وتحتفي بالمبدعين والمبتكرين للجائزة في الدورتين المقبلتين.

«صحة دبي»

وأضاف: أتقدم بالتهنئة لهيئة الصحة في دبي لفوزها بجائزة تعتبر بمثابة الأفضل بجوائز ستيفي في دورتها الأولى، حيث نالت الجائزة عن ابتكارها البيولوجي لتشخيص وعلاج الربو بجائزة ستيفي الذهبية في فئة الابتكار الطبي، وحصدت أعلى علامات من الحكام في أي فئة خلال مسابقة 2020، وبذلك استحقت الجائزة الكبرى عن أفضل الترشيحات أداءً لهذا العام.

وأكد النعيمي أن هذا الإبداع في الابتكار والعمل الدؤوب من علمائنا، وكافة المشاركين على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدورة الأولى، هو تأكيد للنجاح الكبير الذي استطاعت الجائزة رسم ملامحه وتعزيز أركانه. جاء ذلك خلال حفل تكريمي كبير حضره افتراضياً أكثر من 600 من القيادات والإعلاميين، وعدد من الشخصيات التي تمثل دولها ومؤسساتها الفائزة على مستوى العالم. وقد حرصت الغرفة على بث فيديو تعريفي عن إمارة رأس الخيمة للترويج لها بين العدد الكبير من المشاركين في هذه المناسبة وهذا الحدث ن.

منهجية دقيقة

وأشار النعيمي إلى أن الجائزة واصلت اتباع منهجية دقيقة في عمليات الفرز والتحكيم خلال الأشهر الماضية، حيث تم اختيار الترشيحات من قبل أكثر من 70 تنفيذياً حول العالم ضمن 4 لجان تحكيم، عملت على اختيار الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط، فضلاً عن دور الهيئة العلمية والخبراء والمختصين الفاحص لتقارير اللجان، لاختيار وتسمية أفضل الأعمال في هذه الدورة.

فائزون

وأعلن القائمون على جائزة «ستيفي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فوز بويرنجر إنجيلهايم من إسطنبول، تركيا، بجائزة أفضل مؤسسة لهذا العام، حيث حصدت هذه الشركة الرائدة في مجال الصناعات الدوائية 6 جوائز ذهبية وجائزتين فضيتين وجائزة برونزية لتتصدر مسابقة العام 2020، كما كان لمؤسسات حكومية وخاصة إماراتية نصيب بالفوز، بجانب المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والكويت ومسقط عمان والأردن وباكستان والهند نصيباً كبيراً من حصد الجوائز الذهبية والفضية والبرونزية في العديد من فئات الجائزة.

حيث جاءت فئات الجائزة كالتالي: فئات الموقع الإلكتروني - فئات التطبيقات والبرامج - فئات التقارير السنوية - فئات العروض المباشرة والفعاليات - فئات الإدارة - فئات الشركات والمؤسسات - فئات الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة للشركات - فئات خدمة العملاء - فئات الموارد البشرية - فئات التسويق - فئات المنتج الجديد وإدارة المنتجات - فئات التكنولوجيا.

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