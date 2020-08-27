«الواحة» تطلق خدمات ومنتجات جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

طرحت مياه الواحة، العلامة التابعة للشركة الوطنية للمواد الغذائية خدمة التوصيل المنزلي عبر «واتساب»، ضمن منصة الواحة دايركت www.oasisdirect.ae. ويتوفر تطبيق الواحة بمنصتي آبستور وجوجل بلاي، ويتميز بالسلاسة، ويقدم للمستهلكين المزايا نفسها التي يوفرها موقع الواحة دايركت. ومن خلال التطبيق يستطيع المستهلكون عمل الطلبيات، تحديد موعد التوصيل والدفع إلكترونياً عبر محفظة الواحة (يمكن تعبئتها إلكترونياً) ومتابعة توصيل الطلبية.

ويصل المستهلك من خلال التطبيق إلى مجموعة كبيرة من المنتجات على موقع الواحة دايركت، ومنها لاكنور، لبن-اب، ملكو وبلو وغيرها من المنتجات سواء أكانت عصائر، حليب، مياه عادية، مياه فوارة. كما تتوفر عبوات مياه الواحة بأحجام متنوعة منها (200 مل، 330 مل، 500 مل، 1.5 لتر، 1 جالون، 4 جالون و5 جالون)، وعبوات مياه الواحة المعبأة في كرتون – تتراباك- فئة 330 مل. وتأتي خدمة الطلب عبر واتساب مُكملة لخدمة الواحة دايركت، ذلك أنها تعمل آلياً ويتوجب على المستهلك تسجيل الرقم 600522261 لإجراء أي طلبية بكل سهولة.

منتجان جديدان

وتم إطلاق منتجين جديدين هما عبوة مياه 5 لترات وأخرى فئة 5 جالونات زيرو صوديوم تلبية لحاجة السوق. ويتوفر المنتجان عبر منصة الواحة دايركت للتوصيل سواء للمنازل أو المكاتب. وقال طارق عزيز المدير التجاري بالشركة الوطنية للمواد الغذائية: إطلاق تطبيق الواحة دايركت وخدمة التوصيل عبر واتساب تطور طبيعي للالتزام القوي الذي لطالما حرصنا عليه نحو المستهلكين وتسهيل وصولهم لمنتجاتنا المتنوعة سواء المياه، الحليب أو العصائر.

وكانت الشركة هي الأولى بالدولة التي طرحت عبوات المياه فئة 5 جالونات وتصل حصتها السوقية أكثر من 30% من إجمالي سوق توصيل المياه، والذي تصل قيمته 550 مليون درهم.

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