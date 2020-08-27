%340 نمو الشركات بمنصة غرفة دبي لتجارة معدات الوقاية الشخصية في شهر

المصدر: دبي - البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن نمو كبير في عدد الشركات في منصتها الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها أخيراً ضمن «مبادرة الاستجابة السريعة» والمخصصة لبيع وشراء معدات الوقاية الشخصية، وذلك بنسبة بلغت 340%، بعد وصول إجمالي عدد الشركات على المنصة إلى 66، ارتفاعاً من 15 شركة عند إطلاق المنصة الشهر الماضي.

وتستهدف المنصة التي أصبحت سوقاً إلكترونياً موثوقاً، الشركات وموفري خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات لمساعدتهم على تأمين هذه المعدات عبر تسهيل وصولهم إلى الموردين المعتمدين. ويربط السوق الإلكتروني بين الأطراف الموثوقة المعنية ببيع وشراء معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية، ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل الشركات على هذا النوع من المنتجات مع ضمان التزام جميع الأطراف في منتجاتها بمعايير السلامة المعتمدة من قبل حكومة الإمارات وجهودها الدؤوبة الرامية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

الصين

وأظهر تحليل لغرفة دبي مبني على بيانات من «ترايد ماب» أن الصين تعتبر أكبر مزود ومصدّر لمنتجات الوقاية الطبية للإمارات، حيث أظهرت إحصائيات حديثة أن صادرات الصين إلى الإمارات من المعدات الطبية لمواجهة انتشار (كوفيد19) سجلت قفزة نوعية بنمو بلغ 357% خلال الربع الثاني 2020 والذي بلغت فيه قيمة هذه الصادرات 624 مليون دولار، مقارنةً بـ 137 مليون دولار خلال الربع الثاني 2019.

واستحوذت أقنعة الوجه الجراحية على حوالي 40% من إجمالي الصادرات الصينية من الإمدادات الطبية إلى الإمارات، حيث بلغت قيمتها خلال الربع الثاني 248 مليون دولار، مقارنةً بـ 9 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2019، بنسبة نمو 2654%.

وبلغت قيمة صادرات الصين من المعاطف الطبية إلى الإمارات خلال الربع الثاني من 2020 حوالي 60 مليون دولار، ارتفاعاً من 1.7 مليون، في حين ارتفعت قيمة صادرات قفازات اليد البلاستيكية من 6.6 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2019 إلى حوالي 34 مليون دولار خلال الربع الثاني 2020، وبنمو 414%.

وقال الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي: النمو المتزايد الذي حققته المنصة خلال أقل من شهر على صعيد الشركات المدرجة فيها يعكس الدور الذي تلعبه هذه المنصة المبتكرة في توفير حلول استثنائية لتجار دبي لدعم جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19).

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