دبي لتنمية الاستثمار تعزز التواصل مع مستثمري أمريكا

المصدر: دبي - البيان

تواصلت بعثات دبي العالمية للترويج مع عدد من المستثمرين والشركاء المحتملين في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ندوات افتراضية (ويبينار) لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية بدبي.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي خططت لإقامتها خلال 2020. وتأتي تلك الندوات ضمن مبادرة للتواصل الافتراضي تماشيًا مع استراتيجية مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، والتي تدعم التواصل الافتراضي في ظل تعذّر تبادل البعثات التجارية بسبب جائحة فيروس «كرونا» المستجد (كوفيد 19).

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: هناك شراكة تجارية تاريخية متينة تربط بين الولايات المتحدة والإمارات منذ 2009، حيث تعدّ الإمارات أحد أهم أسواق الصادرات الأمريكية في المنطقة .

وخلال ذلك العقد، حقق حجم التجارة بين البلدين نموًا بما يفوق 40 %. وتقوم الشراكة على أسس صلبة، ما ساهم في رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 24.3 مليار دولار في 2019. كما أن دبي تضم أكثر من 60 % من الشركات المدرجة في قائمة «فورتشن 1000».

وأقيمت الندوة الافتراضية حول قطاع التكنولوجيا بتنظيم من القنصلية العامة للولايات المتحدة في دبي، والخدمات التجارية الأمريكية بفلوريدا وإنتربرايز فلوريدا.

وقال فيليب فراين، القنصل العام للولايات المتحدة بدبي: أحيي جهود مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في إقامة هذه الندوات المهمة في 3 قطاعات حيوية، وهذه البرامج ستساعدنا في تعزيز العلاقات الثنائية المتينة وترسيخ روابط التجارة والاستثمار الوثيقة. وبعد أن نجتاز هذه الجائحة، أتطلع إلى الترحيب برجال الأعمال الأمريكيين في دبي لاستكشاف فرص الشراكة الواعدة فيها.

واستهلّ الندوة الافتراضية عبدالله شاهين، القنصل العام للإمارات في نيويورك، ثم قدم فهد القرقاوي، الكلمة الرئيسية في الندوة. وقدم ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عرضًا تقديميًا، تلته مجموعة من العروض التي قدمها كبار التنفيذيين من مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة دبي الذكية.

وأقيمت ندوتا الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية بالتعاون مع شركة المحاماة سيفارث شاو ومجلس الأعمال الأمريكي – الإماراتي، وبدعم من الخدمات التجارية الأمريكية. وقدم الكلمة الافتتاحية في الندوتين المهندس سعيد المهيري، القنصل العام للدولة في هيوستن، حيث أكد على عمق الروابط التجارية الوثيقة بين البلدين. وقدمت الخدمات التجارية الأمريكية من وزارة التجارة الأمريكية عروضًا تقديمية، فيما تحدث الرؤساء التنفيذيون من مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات إلى الحاضرين.

هيئة الصحة

وسلّطت هيئة الصحة بدبي الضوء على عملها الريادي في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد للأطراف الصناعية. أما سلطة مدينة دبي الطبية ومجمع دبي للعلوم فقد قدما عروضًا تقديمية حول ما يوفرانه من فرص قيّمة.

وفي ندوة الخدمات اللوجستية، قدمت دبي الجنوب وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي عروضاً حول مميزات هذه المناطق الحرة. واستعرضت الإمارات للشحن الجوي شبكتها الجديدة من الخطوط والمسارات الجوية.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر الأسواق المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي منذ 2015، وفقًا لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت قيمة تلك الاستثمارات 4.98 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019.

وقال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حافظت دبي على مكانتها المتقدمة ضمن أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام 2020 – مما يضعها في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث تدفقات رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة، والرابع عالميًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وارتفعت استثمارات التكنولوجيا المتوسطة والعالية في دبي خلال النصف الأول 2020 بنسبة 53٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعدّ دبي واحدة من أولى مدن العالم التي استفادت من مزايا الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعلّم الآلة وسلسلة الكتل «بلوكتشين» والتقنيات المالية وتقنية المعلومات في قطاع الرعاية الصحية.

استحواذات

وساهم التركيز التكنولوجي والبيئة المواتية للمستثمرين في دبي، في انطلاق عدد من المؤسسات الرقمية المحلية، أبرزها شركة «كريم»، ومنصة التجارة الإلكترونية «سوق دوت كوم»، و«دوبيزل»، التي ظهرت بشكل سريع باعتبارها شركات «يونيكورن» وأهداف جذابة للشركات متعددة الجنسيات. واستحوذت «أوبر» على «كريم» في 2019، كما استحوذت «أمازون» على «سوق. كوم» في 2017، بينما استحوذت «أولكس» OLX على شركة «دوبيزل» في عام 2015.

3 قطاعات

بلغ حجم الإنفاق الصحي في الإمارات 13.7 مليار دولار عام 2018، ومن المتوقع أن يحقق نموًا مستمرًا ليبلغ 18.3 مليار دولار بحلول 2023. وتعد الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للتنمية في خطة دبي 2021، ومع تغيير موعد إقامة إكسبو إلى العام المقبل، يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في دبي تحولًا سريعًا ليواصل ريادته في مصاف أفضل القطاعات في العالم. وهناك ارتفاع مستمر في الطلب على التجارة الإلكترونية، والتي شهدت إقبالًا واسعًا ونموًا متزايدًا في العام 2020.

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