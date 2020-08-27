مؤتمر عقاري إماراتي سعودي بدبي الأحد

المصدر: (دبي - البيان)

يطلق معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي «مؤتمر السوق العقاري الإماراتي والسعودي - ما بعد كوفيد 19) الأحد المقبل، بالتعاون مع مركز القرار الذكي للتدريب من المملكة العربية السعودية. ويسلط الحدث الضوء على عمق العلاقات بين البلدين، في سبيل مواجهة تحديات الجائحة، من خلال التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة للنهوض بالقطاع العقاري في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وتترأس وفد أراضي دبي في الجلسات النقاشية التي تقام على مدى يومين هند المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، كما ستلقي الكلمة الافتتاحية لتسلط من خلالها الضوء على أهمية هذا الحدث، وضرورة اللقاءات المشتركة بين الطرفين لتعزيز علاقات التعاون. ومن جهة أخرى، سيلقي محمد بن علي البر، بصفته الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب، وشريك المؤتمر، الكلمة الترحيبية الثانية إيذاناً بانطلاق المؤتمر.

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