«بلومبيرغ»: الإمارات والصين وروسيا تقود نمو الرحلات الدولية

المصدر: دبي - سيد صالح

أفاد تقرير لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن الإمارات والصين وروسيا هي التي قادت النمو في حركة الطيران الدولي خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح التقرير الذي يعد أحدث تقرير من سلسلة التقارير الأسبوعية «مؤشرات «كوفيد-19»: الطيران العالمي» التي تصدرها «بلومبيرغ»، أن الإمارات والصين وروسيا أضافت مجتمعة 135 رحلة طيران دولية يومياً خلال الأسبوع الماضي إلى عدد الرحلات الدولية التي انطلقت من مطاراتها يومياً على مدى الأسبوع الذي سبقه، موضحاً أن هذه الزيادة ساهمت بدورها في زيادة عدد الرحلات الدولية التي انطلقت على مستوى العالم بنحو 280 رحلة يومياً خلال الأسبوع الماضي، بالمقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأضاف التقرير أن مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، شهد خلال الأسبوع الماضي زيادة بنسبة بلغت حوالي 23% في عدد الرحلات الدولية التي انطلقت منه، بالمقارنة بالأسبوع السابق.

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