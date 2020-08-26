«ألفاريز آند مارسال»: بنوك الإمارات ضمن الأكثر ربحية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

انتعشت مستويات ربحية البنوك الإماراتية في الربع الثاني 2020 مدعومة بتدابير تحسين التكلفة وانخفاض الدخل المدعوم للمخصصات، وتعد البنوك الإماراتية من بين أكثر البنوك ربحية على مستوى العالم، بسبب مستويات السيولة الجيدة، والرسملة القوية، والمستويات المنخفضة من القروض المتعثرة ونسبة كبيرة من الودائع غير المحملة بالفوائد.

وأطلقت «ألفاريز آند مارسال» تقريراً بعنوان «أداء القطاع المصرفي في الإمارات في الربع الثاني لعام 2020»، حيث سجلت أكبر 10 بنوك إماراتية ارتفاعاً ملحوظاً 21.2٪ في صافي الأرباح الفصلية نتيجة لانخفاض المخصصات وزيادة كفاءة التكلفة.

وأضافت أنه من المرجح أن تركز أكبر البنوك الإماراتية جهودها على تحسين مؤشرات الفعالية لديها خلال الفترة المقبلة، حيث إن ظروف العمل الحالية تتطلب تحقيق زيادة نوعية في مستويات تحسين التكلفة.

وعلى الرغم من ظروف الأسواق الصعبة إلا أن البنوك شهدت ارتفاعاً طفيفاً في معدلات نمو القروض والسلف ونمو الودائع، ما أدى إلى زيادة السيولة في القطاع المصرفي.

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط إن المصرف المركزي يتوقع تحسناً في الطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث من 2020، وقد يكون من المفيد للبنوك تقديم تدابير مكثفة لتعزيز مستويات الكفاءة، والتركيز على الرقمنة لتوفير التكاليف خلال المرحلة المقبلة.

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