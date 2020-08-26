مطارات أبوظبي تحتفي بريادة المرأة الإماراتية في قطاع الطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفت مطارات أبوظبي بريادة المرأة الإماراتية في قطاع الطيران، عبر تسليط الضوء على إنجازاتها الوطنية التي تكللت بشغل العديد من النساء الإماراتيات مناصب قيادية على مستوى القطاع في دولة الإمارات عامة وفي مطارات أبوظبي خاصة.

جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس الجاري، حيث نجحت مطارات أبوظبي على مدى السنوات الماضية من بناء فريق متميز من الكفاءات الوطنية التي تضم قيادات نسائية شابة، في مشهد يعتبر بمثابة امتداد لريادة المرأة الإماراتية، التي أثبتت مكانتها وحضورها في مختلف الميادين والمجالات، لما تتمتع به من علم ومعرفة وكفاءة، أهلتها لوضع بصمة من النجاحات التي تفاخر بها الأمم.

وقالت هدى الشامسي نائب الرئيس للاتصال المؤسسي والعلامة التجارية في مطارات أبوظبي، إن مسيرة النجاح والريادة التي حققتها المرأة الإماراتية على مستوى جميع القطاعات، ومن بينها قطاع الطيران، برهنت على نضج تجربتها في ميدان العمل إلى جانب نجاحها على الصعيد الأسري.

وأضافت «لعبت المرأة الإماراتية دوراً محورياً في تحقيق رؤية مطارات أبوظبي بأن تصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم، وهو ما شهدناه في شغلهن العديد من المناصب الإدارية في المجالات الأرضية والجوية، ليمثلن نموذجاً حياً على قدرة المرأة على المشاركة في قيادة واحد من أهم القطاعات الحيوية في الدولة».

من جانبها، أعربت منى الغانم، رئيسة إدارة جودة خدمات المطار في مطارات أبوظبي، عن فخرها بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من نجاحات على الصعيدين المحلي والدولي وبالأخص في مجال إدارة المطارات، والتي تعود إلى الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة في الدولة، والتي لم تأل جهداً لتمكينها وتعزيز مكانتها وإبراز جهودها في كافة المجالات على المستوى المحلي والعالمي، حيث مكنت الشركة المرأة الإماراتية بحصولها على أفضل الفرص في التدريب والتعلم المستمر وفق أفضل المعايير والمستويات العالمية، الذي أسهم في رفع كفاءاتها وإثبات جدارتها في هذا القطاع، وختاماً نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها ونعد بأن نبذل كل الجهد ليبقى اسم الإمارات عالياً في المحافل العالمية.

من جانبها قالت لطيفة الزعابي مديرة الجودة المؤسسية في مطارات أبوظبي، إن الاحتفاء بدور المرأة الإماراتية وإسهاماتها ينسجم مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي أسهمت من خلال مبادراتها ورؤيتها الحكيمة في تقدير المرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على مكانتها في المجتمع، بوصفها قوة فاعلة في مسيرة تطور وازدهار دولة الإمارات.

وقالت مها البلوشي مديرة المشتريات في مطارات أبوظبي، إن المرأة الإماراتية تشغل اليوم طيفاً واسعاً ومتنوعاً من المناصب والمهمات في قطاع الطيران على امتداد دولة الإمارات، بدءاً من ريادة الأعمال والمناصب الإدارية ووصولاً إلى هندسة الطيران وصيانة الطائرات، ويمثل قطاع الطيران ركيزة مهمة وأساسية من ركائز الاقتصاد الوطني والإقليمي، وهو ما نجحت مطارات أبوظبي في ترسيخه، سواء من خلال استقطاب الكفاءات أو تطوير فرق العمل من النساء الإماراتيات لديها ما أسهم في دعم مسيرتهن المهنية في مختلف الإدارات والأقسام.

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