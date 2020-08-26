«سيركو الشرق الأوسط» تطلق استراتيجية تستهدف المواهب الإماراتية

المصدر: دبي- البيان

أكدت «سيركو الشرق الأوسط»، الشركة العالمية للخدمات العامة أهمية جهود توطين القوى العاملة باعتبارها أساس استراتيجية سيركو في الإمارات، ولذلك أطلقت «سيركو» عدداً من البرامج والمبادرات، التي تدعم مسيرة موظفيها الإماراتيين المهنية بغية تحضير قادة ومديري «سيركو» المستقبليين. فعلى سبيل المثال، أطلقت «سيركو» برنامج المسار عام 2017، الذي استهدف المواهب الإماراتية الواعدة، ولاقى نجاحاً واسعاً، حيث استفادت منه الكثير من السيدات الناجحات اللاتي تمكّن من صقل مهاراتهن في مجال القيادة، من خلال جلسات البرنامج التدريبية.

ويعمل لدى «سيركو الشرق الأوسط» حالياً أكثر من 230 موظفاً إماراتياً، تشكل النساء منهم نسبة 47% تتوزع على أقسام ومناصب متنوعة، من بينها التحكم بحركة المرور الجوية، والتواصل مع الضيوف، ومسؤولات عن محطة قطاع السكك الحديدية، ومُديرات في مناصب تنفيذية.

واحتفالاً بيوم المرأة الإماراتية وتقديراً منها لهذه المناسبة، أكدت عدد من القياديات الإماراتيات في الشركة أهمية هذه المناسبة، وقالت خلود علي أحمد، مسؤولة محطة في قطاع النقل لدى «سيركو الشرق الأوسط»: «من الرائع أن يعترف المجتمع بالدور المهم الذي تلعبه النساء فيه، سواء كان ذلك من خلال مناسبة خاصة مثل التي نحتفل بها اليوم، أو من خلال الاستمرار في دعم تمكين المرأة في كل الأوقات. ونحن محظوظات لأننا نعيش في وطن يتيح فرصاً متساوية للجميع. وقد عملت «سيركو الشرق الأوسط» على دعمنا وتمكيننا بشتى الوسائل، ابتداء من تمثيل الرجال والنساء بشكل متساوٍ وتوفير الشعور بالأمان، ضمن بيئة تتميز بالتنوع الثقافي. وأرغب في تشجيع جميع السيدات الإماراتيات على السعي وراء شغفهن، والعمل لتحقيق أحلامهن، لأن الفرص متاحة أمامنا دائماً وما علينا سوى البحث عنها».

وأشارت زينب أحمد صالح، مشرفة حماية الإيرادات في قطاع النقل لدى «سيركو الشرق الأوسط»: «فخورة للغاية بإرثي الإماراتي، ويتلخص الهدف من يوم المرأة الإماراتية في تقدير جميع السيدات في الإمارات العربية المتحدة. وقدمت الدولة فرصاً كثيرة للسيدات الإماراتيات لبدء مسيرتهن المهنية، وتسليط الضوء على المواهب في جميع المجالات، لذا أشجع جميع السيدات الإماراتيات على السعي وراء تحقيق أهدافهن المهنية».

وأضافت مريم الصفار، رئيسة قسم حماية الإيرادات في قطاع النقل لدى «سيركو الشرق الأوسط»: «يمنحني يوم المرأة الإماراتية الفرصة للتعبير عن مدى اعتزازي بكوني امرأة، وبالتقدم الذي أحرزته في حياتي المهنية والشخصية، فهذه المناسبة تحظى بمكانة خاصة بالنسبة لي، وهي مهمة لتذكير جميع السيدات حول العالم بمدى تميزهن وقدرتهن على تحقيق أهدافهن مهما كانت».

وقالت مريم خميس فريش، مفتشة تذاكر في قطاع النقل لدى «سيركو الشرق الأوسط»: «نحن محظوظات للغاية بهذا اليوم، ولأننا نعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحظى المرأة بالعديد من الفرص في شتى المجالات. ولم تتوانَ «سيركو الشرق الأوسط» عن دعمي من خلال البرامج التدريبية، التي أسهمت في تطوير مهاراتي.

وتمثل جهود توطين القوى العاملة أساس استراتيجية «سيركو» في الإمارات، ولذلك أطلقت «سيركو» عدداً من البرامج والمبادرات التي تدعم مسيرة موظفيها الإماراتيين المهنية بغية تحضير قادة ومديري سيركو المستقبليين، فعلى سبيل المثال، أطلقت «سيركو» برنامج المسار عام 2017، الذي استهدف المواهب الإماراتية الواعدة، ولاقى نجاحاً واسعاً، حيث استفادت منه الكثير من السيدات الناجحات اللاتي تمكّن من صقل مهاراتهن في مجال القيادة، من خلال جلسات البرنامج التدريبية.

كما طوّرت «سيركو» برنامج موازنة عام 2019، لتوفير وظائف بدوام جزئي للمواطنين الإماراتيين الراغبين بالموازنة بين العمل والدراسة، والالتزامات العائلية من جهة واكتساب خبرة في عالم الأعمال، وتعزيز مسيرتهم المهنية من جهة أخرى.

وفي معرض تعليقها على هذا الموضوع، قالت هنا أبو خارمة، مديرة قسم الموارد البشرية لدى «سيركو الشرق الأوسط»: «نرى في التوطين ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، ونحن ملتزمون تماماً بتطوير المواهب الوطنية ودعم موظفاتِنا الإماراتيات وتمكينهنّ من النمو والتقدم في حياتهنّ المهنية مع»سيركو الشرق الأوسط«. وسنواصل العمل على تمكين جميع السيدات في الشركة وإيجاد فرص تتيح لهن تحقيق طموحاتهن المهنية».

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