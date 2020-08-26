أراضي دبي تدعم تمكين المرأة لدورها الريادي المستحق

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولو دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تقديم مختلف سبل الدعم للمرأة، لتمكينها وتعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات، وذلك تقديراً مستحقاً لدورها الريادي في المجتمع.

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام - دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن يوم المرأة الإماراتية من الأيام المجيدة لدولة الإمارات، فهو من جانب يعني التماهي مع رؤية قيادتنا الرشيدة لحفز وتشجيع وإلهام كل فئات المجتمع، ويعني في الوقت ذاته تقديراً مستحقاً لدورها الريادي في المجتمع، وكل ما تقدمه من تضحيات لبناء الأجيال ورفعة الوطن.

ويمثل الاحتفال في كل عام حلقة من سلسلة متتالية من العرفان بمكوّن أساسي من مجتمعنا، وفي هذه المناسبة، نرفع تحيّة تقدير إلى كل فتاة وامرأة إماراتية لما تظهره من وعي تام بدورها كشريك حقيقي للرجل في جميع المواقع، لتكون بحق مساهماً فاعلاً في تحقيق كل استراتيجياتنا ورؤانا الوطنية.

احترام المرأة

وقالت هند المري المدير التنفيذي - معهد دبي العقاري – دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن دولة الإمارات تمكنت من تسجيل السبق على محيطها في الكثير من المجالات، ومن أهمها تمكين المرأة لتصبح الأولى عربياً في تمكين المرأة قيادياً وبرلمانياً، والأولى عالمياً في احترام المرأة والحفاظ على كرامتها وصونها.

وتحتل نساء الإمارات اليوم مكانة رفيعة، فهي تستحوذ على ما نسبته 66% من العمل الحكومي، وتتبوأ نسبة عالية من المناصب العليا تزيد على 30%، وتلعب دوراً بارزاً وفاعلاً في مختلف المجالات التي لا تزال حكراً على الرجال في الكثير من دول العالم. وبعد أن استحدثت الدولة قطاعات جديدة، كالفضاء والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي، لاحظنا حضوراً مميزاً لها، ما يعني نجاح استراتيجيات تأهيل وتمكين المرأة التي شرعت بها الحكومة منذ عقود.

إن قاطرة النمو في الإمارات تواصل تقدمها، وستظل المرأة الإماراتية مواكبة لها ومساهمة بها انطلاقاً من وعيها بدورها الوطني الذي يساعدنا على إثبات جدارتنا في كل المجالات. هنيئاً للمرأة الإماراتية في يومها.

تشجيع القيادة

وقالت يقين عبدالله الحمادي القاضي في مركز فض المنازعات الإيجارية – دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأول سيدة إماراتية تتولى منصب قاضي إيجارات عقاري في دبي، إن تشجيع القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية تجلّى على شكل تقديم مختلف سبل الدعم، لتمكينها وتعزيز دورها في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان ذلك بمثابة نهج دائم وخطط طموحة للوصول بها إلى مرتبة المساهم الفاعل في كل القطاعات الحيوية والعامة منها، من خلال تهيئة المناخات المثالية والبيئات المريحة التي تصون كرامتها وتضمن حقوقها وتساعدها على الاستفادة من مؤهلاتها في الوظائف المناسبة.

إن هذا الإنجاز يجعلنا ننظر إلى المستقل بعين من التفاؤل والأمل لحسن استغلالنا لمواردنا البشرية، خاصة مع وجود خطط طموحة ستضع بنت الإمارات في مراتب ريادية في قطاعات العمل الحكومي والمال والأعمال والاستثمار، نذكر منها على سبيل المثال الاستراتيجيات المؤسسية التي تضع على عاتقها استيعاب الخريجات وتأهيلهن لدخول سوق العمل، وفتح آفاق التميز لهن في مجالاتهن المختلفة، وتعزيز صدارة الإمارات على مستوى التوازن بين الجنسين وفق المؤشرات العالمية.

مواكبة النهضة

وأشارت فاطمة بو هناد مدير إدارة سعادة الموارد البشرية – دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن احتفالنا بهذا اليوم الخاص للمرأة الإماراتية يجسد اعتزاز قيادتنا بدورها العظيم في بناء الدولة، والإسهام بتطورها في مختلف الأعمال والإنجازات التي حققتها على كل الصعد، ومواصلة العمل على تمكينها المستمر لتواكب نهضتها الحديثة.

ومما لا شك فيه أن هذا الدور سيزداد قوة وتأثيراً لقيام الحكومة بطرح الخطط المستقبلية التي تركز على تطوير المرأة وتمكينها في المجتمع بشكل أكبر، لتحقيق طموحاتها المستقبلية، وذلك من خلال إيجاد فرص التعليم والتدريب، بما يؤهلها المشاركة الفاعلة في كل المجالات. إن عرفاننا بهذا الدور يحتّم علينا الإعراب عن تقديرنا التام وولائنا المخلص لقيادتنا الرشيدة التي لم تغفل يوماً عن رعاية كل شرائح المجتمع، والعمل على إسعادها في كل جوانب حياتها.

وقالت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري – دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن دولة الإمارات طورت نهجها الخاص في تمكين المرأة وتأهيلها وصون حقوقها، وحققت معه نجاحات استثنائية وفريدة، بينما قدمت المرأة في الإمارات نموذجاً فريداً لنظيراتها حول العالم، ولا تزال تقدم كل ما تستطيع القيام به، حيث تأخذ في الحسبان أولاً رفعة الوطن والولاء لقيادته، والحرص على السمو بمكانتها بين نساء العالم. وأصبح من البديهي أن نراها في كل موقع يساعد وطنها على تسطير المنجزات، لتستحق الثناء والتقدير وتلفت أنظار العالم إليها لمثابرتها واجتهادها.

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