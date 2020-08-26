«اتصالات» تطلق موقع «إماراتية» للإنجازات البارزة للمرأة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «اتصالات»، أمس، وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية عن إطلاقها موقعاً إلكترونياً خاصاً، يهدف إلى تسليط الضوء على إسهامات المرأة الإماراتية، من خلال وضع تلك الإنجازات على خريطة افتراضية لدولة الإمارات احتفالاً بهذه المناسبة الخاصة.

ويحظى زوار موقع emiratiya.ae بجولة افتراضية على أهم النقاط الجغرافية في الدولة، التي شهدت الإنجازات البارزة للمرأة الإماراتية ما بين الماضي والحاضر، حيث تعرض هذه النقاط سلسلة من التفاصيل والقصص الملهمة.

وقد تم الإعلان عن يوم المرأة الإماراتية من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»؛ بما يعكس جهودها العظيمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الإمارات، ليتم الاحتفال به في 28 أغسطس من كل عام، وهو اليوم نفسه، الذي تأسّس فيه الاتحاد النسائي العام في الإمارات 28 أغسطس 1975.

ويأتي شعار يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت اسم «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن»، ويحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية لتسليط الضوء على دورها المهم والمحوري في المشاركة بنهضة وتطور الدولة، وبما يتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل.

واحتفالاً بهذه المناسبة الخاصة وإبرازاً لإسهامات المرأة الإماراتية، حرصت «اتصالات» على المشاركة في هذه الاحتفالية السنوية التزاماً منها بتوجيه الشكر والعرفان للمرأة الإماراتية، وما أسهمت به من ابتكارات ومآثر، وللتعريف بكل النساء اللواتي أسهمن في نجاح دولة الإمارات، مؤكدة أهمية توضيح أدوارهن في مختلف المجالات.

وتدعو «اتصالات» المواطنين والمقيمين إلى زيارة موقع emiratiya.ae والدلالة إلى النساء الإماراتيات اللواتي يمتلكن الإسهامات مثل الكاتبات، والمتسابقات، والرائدات في قطاع الأعمال، والنساء البارزات محلياً، واللواتي أسهمن في رفعة وتقدم دولة الإمارات في مراحلها التاريخية المختلفة.

ويمكن لزوّار الموقع ترشيح النساء من أصحاب الإنجازات، وتزويد لمحة تعريفية عن إنجازاتهن، من خلال وضع رمز خاص بكل امرأة، يتضمن قصتها الملهمة. كما يُتاح لزوار موقع emiratiya.ae مشاهدة معرض الصور والفيديو، الذي يضم معلومات قيّمة عن إسهامات النساء الإماراتيات، بالإضافة إلى الكثير من الحقائق عن تلك النساء اللواتي أظهرنَ الحكمة والشجاعة، علاوةً على إمكانية مشاركة الزوّار لتلك القصص على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

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