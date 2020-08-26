624 مليون دولار قيمة صادرات الصين للإمارات من المعدات الطبية خلال الربع الثاني

المصدر: وام

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن نمو كبير في عدد الشركات في منصتها الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها أخيراً ضمن "مبادرة الاستجابة السريعة" والمخصصة لبيع وشراء معدات الوقاية الشخصية بلغ 340% بعد أن بلغ 66 شركة مقارنة مع 15 شركة لدى إطلاق المنصة الشهر الماضي.

تستهدف المنصة - التي أصبحت سوقاً إلكترونياً موثوقاً - الشركات وموفري خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات لمساعدتهم على تأمين معدات الوقاية عبر تسهيل وصولهم إلى الموردين المعتمدين.

ويربط السوق الإلكتروني بين الأطراف الموثوقة المعنية ببيع وشراء معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من قبل الشركات على هذا النوع من المنتجات مع ضمان التزام جميع الأطراف بمعايير السلامة المعتمدة من قبل حكومة دولة الإمارات في إطار جهودها الدؤوبة الرامية للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهر تحليل لغرفة دبي مبني على بيانات من "ترايد ماب" أن الصين تعتبر أكبر مزود ومصدر لمنتجات الوقاية الطبية لدولة الإمارات بعدما كشفت إحصائيات حديثة أن صادرات الصين إلى دولة الإمارات من المعدات الطبية لمواجهة فيروس كوفيد-19 سجلت قفزة نوعية بنمو بلغ 357% خلال الربع الثاني من عام 2020 وبقيمة 624 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 137 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2019.

واستحوذت أقنعة الوجه الجراحية على نحو 40% من إجمالي الصادرات الصينية من الإمدادات الطبية إلى الإمارات وبلغت قيمتها خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 248 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ9 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة نمو بلغت 2654%.

وقال الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الدراسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي: "إن النمو المتزايد الذي حققته المنصة خلال أقل من شهر على صعيد الشركات المدرجة فيها يعكس الدور الذي تلعبه هذه المنصة المبتكرة في توفير حلول استثنائية لتجار دبي لدعم جهود مكافحة كورونا المستجد (كوفيد-19)".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز