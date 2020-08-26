«سويس لوج» تنجز نظاماً مؤتمتاً للتخزين والمناولة والتوزيع لـ«ماي دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سويس لوج لأتمتة المخازن الانتهاء من تركيب وتشغيل نظام مؤتمت جديد للتخزين والمناولة والتوزيع اللوجستي لشركة «ماي دبي»، شركة مياه الشرب المعبأة في دبي. تأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة التوسع المستمرة التي تتبناها شركة «ماي دبي»، والتي تنطوي على اعتماد نظام آلي متكامل مرتكز على البيانات، يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

ولتصميم وتنفيذ هذا الحل الذي بلغت قيمته أكثر من 20 مليون يورو، خططت سويس لوج لنظام آلي شامل قائم على البرامج الذكية الداعمة للبيانات الضخمة. هذا وشمل مشروع التوسعة الرئيسي تخطيط وتنفيذ مستودع آلي من 6 ممرات للمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى مستودع آخر على بعد بضع مئات من الأمتار فقط يحتوي على 17.560 منصة للبضائع الجاهزة مع 10 ممرات.

ويأتي حل سويس لوج للتخزين والمناولة والتوزيع لتعزيز مزايا شركة «ماي دبي»، بما في ذلك خفض تكاليف العمالة وتحسين الإنتاجية وكفاءة التخزين. كما يأتي تركيب هذا النظام وتشغيله في وقت استراتيجي للشركة، مؤكداً استدامة واستمرارية النمو الذي تشهده «ماي دبي» منذ إنشائها في ديسمبر 2012.

وقال آلان قدوم، المدير العام لشركة سويس لوج الشرق الأوسط: يتطلّع مديرو المستودعات والمصانع باستمرار إلى تحقيق التوافق بين نسبة الإنتاج وكفاءة المخزن لتحقيق الفائدة القصوى من المخزون، مع مراعاة المحافظة على خفض التكاليف التشغيلية. ويُعتبر اعتماد نظام مؤتمت جديد يعمل على برنامج سويس لوج لإدارة المستودعات خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أقصى عوائد الاستثمار وتقليل المخاطر التي تهدد عمليات سلسلة التوريد. ومن خلال الجمع بين هذا النظام وحل SynQ لإدارة المستودعات الذي تقدمه سويس لوج، تمكنت شركة «ماي دبي» من تحديث عمليات التخزين والمناولة والتوزيع الخاصة بها، مع تحسين أداء عمال الخطوط الأمامية وتسريع الإنتاج وزيادة سعة التخزين.

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