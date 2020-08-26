مشاركة نقاط وأميال برنامجي ولاء ماجد الفطيم والاتحاد للطيران

المصدر: دبي- البيان

وقعت «ماجد الفطيم» و«الاتحاد للطيران» اتفاقية للتبادل بين نقاط برنامج المكافآت «SHARE» من ماجد الفطيم، وأميال الطيران الخاصة ببرنامج الولاء «ضيف الاتحاد» من الاتحاد للطيران. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن العملاء الذين يمتلكون حسابات في برنامج «ضيف الاتحاد» من تحويل الأميال إلى نقاط، والاستفادة منها في منافذ التسوق والضيافة والترفيه التابعة لشركة «ماجد الفطيم»، وكذلك إمكانية تحويل نقاط برنامج «SHARE» إلى أميال عند السفر على متن خطوط «الاتحاد للطيران». وتتيح لأعضاء برنامجي «SHARE» و«ضيف الاتحاد» الاستفادة من النقاط والأميال، التي جمعوها والتبادل في ما بينها لتحقيق أقصى قيمة مضافة عند حجز تذاكر السفر إلى مختلف الوجهات حول العالم مع «الاتحاد للطيران»، أو الاستفادة منها في 2300 من منافذ التسوق والترفيه والضيافة التابعة لـ«ماجد الفطيم».

ويحتفي البرنامجان بهذه المناسبة عبر طرح مدمج لمليون نقطة مكافآت وأميال سفر لعملاء «SHARE» و«ضيف الاتحاد»، حيث يربح عميل واحد كل أسبوع 125 ألف نقطة لبرنامج «SHARE»، و125 ألف ميل لبرنامج «ضيف الاتحاد». ولدخول السحب، يتوجب على الأعضاء ربط الحسابين والتحويل بينهما، خلال الفترة من 25 أغسطس لغاية 25 سبتمبر.

وقالت كاشميرا موتيوالا، مديرة ولاء العملاء في «ماجد الفطيم القابضة»: تعد هذه الشراكة الجديدة مع «الاتحاد للطيران» عبر برنامج «ضيف الاتحاد» امتداداً طبيعياً لاهتمامنا بسعادة عملائنا، وكذلك لتوسيع قدرتنا على تقديم عروض أفضل وأوسع نطاقاً لعملائنا من أعضاء برنامج «SHARE».

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: من دواعي سرورنا أن نقدم لأعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» المزيد من الطرق للاستفادة من أميالهم على الأرض، وتحويل تلك الأميال إلى نقاط يمكنهم إنفاقها في 2300 من المنافذ التابعة لشركة «ماجد الفطيم».

وللاستفادة من الشراكة، يتوجب إلى العملاء أن يكونوا أعضاء في برنامج «ضيف الاتحاد» وبرنامج المكافآت «SHARE»، حيث يقوم العملاء بربط الحسابين، ومن ثم يمكنهم بسهولة تحويل الأميال إلى نقاط وبالعكس في ما بين الحسابين. ويمكن إجراء عملية الربط سواء عبر تطبيق «SHARE» أو من خلال الموقع الإلكتروني لـ«ضيف الاتحاد». وسيتمكن العملاء من تحويل أميال «ضيف الاتحاد» إلى نقاط في «SHARE» بمعدل 5 أميال تساوي نقطة واحدة. كما يمكن تحويل النقاط إلى أميال بمعدل نقطة واحدة تساوي 1,5 ميل.

ويمكن استخدام نقاط «SHARE» في التسوق لدى جميع وجهات ومراكز التسوق الـ 17 التابعة لـ«ماجد الفطيم»، التي تشمل «مول الإمارات» ومراكز «سيتي سنتر» و«كارفور» و«ڤوكس سينما» و«دريم سكيب» و«ماجيك بلانيت» وليغو وغيرها الكثير. وللاستفادة من مزايا الاتفاقية، يتوجب على العملاء تنزيل تطبيق «SHARE»المتوفر على متجري التطبيقات «جوجل بلاي» و«آب ستور».

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