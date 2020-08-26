اقتصادية رأس الخيمة توعّي المكتبات وأولياء الأمور بالتسوق المدرسي الآمن

المصدر: رأس الخيمة – البيان

تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، واستكمالاً لمبادرة «حمايتكم علينا» التي أطلقتها اقتصادية رأس الخيمة أخيراً لتوعية أصحاب المنشآت التجارية في الإمارة وتمكين معرفتهم بواجبات وحقوق المستهلك، خصصت الدائرة مبادرتها هذا الأسبوع لتسلط الضوء على فئة مكتبات بيع الكتب والقرطاسية واللوازم المدرسية.

وتشهد المكتبات في الفترة الحالية ازدحاماً وإقبالاً كثيفاً من أولياء الأمور والطلبة لشراء المستلزمات المدرسية استعداداً للعام الدراسي الجديد.

وأكد يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، حرصت الدائرة متمثلة بقسم الحماية التجارية، على توجيه الإرشادات لملاك المكتبات والبائعين فيها حول اتباع التعليمات وتوفير جميع الإجراءات الاحترازية، مثل ضرورة ارتداء جميع عاملي المكتبات وروادها كباراً وصغاراً للكمامات والقفازات قبل دخول المكتبة، وتوفير معقمات اليدين، ومقياس حرارة للاطمئنان على سلامة الجميع.

وشدد على أهمية التزام المكتبات بعدم استقبال الزبائن دفعة واحدة تجنباً للازدحام في المتجر، على أن يتم تخييرهم إما بالانتظار داخل السيارة بعد أخذ رقم الانتظار لحين الانتهاء من خدمة الزبائن الآخرين، أو بطلب خدمة توصيل المتطلبات عبر نافذة السيارة أو توصيلها للمنازل. وهناك شروط أخرى مهمة مثل وضع ملصقات التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر ونصف أثناء الشراء وأثناء الدفع لدى المحاسب.

وشدد البلوشي على عدم استقبال أي زبون غير ملتزم بلبس الكمامة حرصاً على سلامة الجميع، وستقوم إدارة الرقابة والحماية التجارية بزيارات لكل المكتبات في الإمارة، للتأكد من التزامها بالإرشادات والتوصيات الموجهة إليها.

ودعا البلوشي أولياء الأمور للتعاون مع المكتبات ومحلات بيع القرطاسية أو الملابس المدرسية، تحقيقاً لتسوق آمن وخالٍ من المخاطر، وذلك من خلال زيارة المكتبات بشكل فردي والابتعاد عن التسوق الجماعي، واختيار الحلول البديلة الآمنة مثل التسوق عبر المواقع الإلكترونية المرخصة، حيث المجال متاح للتسوق بسهولة وأريحية ومن المنزل. وإذا كان لابد من التواجد في هذه المكتبات فيحبذ كتابة قائمة بالمتطلبات المراد شراؤها مسبقاً، والحرص على الدفع عبر البطاقة الإلكترونية عوضاً عن النقود الورقية، وضرورة تعقيم القرطاسية بعد شرائها والاحتفاظ بالفاتورة الشرائية. ودعا للتواصل مع قسم الحماية التجارية عبر رقم خدمة الواتساب: 0504321966.

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