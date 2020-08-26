مقر جديد لـ«كي بي إم جي» في منطقة وان سنترال

المصدر: دبي - البيان

ينتقل أكثر من 950 موظفاً لدى كي بي إم جي لوار جلف في دبي والشارقة، هذا الصيف، إلى مقر العمل الجديد في منطقة وان سنترال الحيوية بدبي. ويتماشى المكتب الجديد، الذي تبلغ مساحته 4,675 متراً مربعاً ويتسم بالاستدامة، مع متطلبات العصر. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في قلب منطقة الأعمال المركزية في إمارة دبي، ستواصل كي بي إم جي لوار جلف تقديم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات إلى مجموعة واسعة من العملاء المحليين والدوليين عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وقال نادر حفار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى كي بي إم جي لوار جلف: انتقلنا إلى المقر الجديد خلال جائحة (كوفيد19)، دون المساس بأي من خططنا. ويجسد استثمارنا الكبير في قلب دبي والتحديثات المماثلة الجارية حاليًا في مكتبنا في أبوظبي ثقتنا في اقتصاد الإمارات الذي يتسم بالمرونة العالية. وفي إطار التزامها تجاه دعم المنطقة وتعزيز معدلات النمو، قامت كي بي إم جي أيضًا بتطوير مكاتبها في مسقط، بسلطنة عمان والرياض بالسعودية.

واستقطبت منطقة وان سنترال، التي تمتد مساحتها على أكثر من 158,000 متر مربع، بالفعل العديد من الشركات الرائدة. ومن المتوقع أن يسهم المكتب الجديد المستدام والذكي في ترشيد 60٪ في استخدام الطاقة و35٪ في استهلاك المياه من خلال التجهيزات والمفروشات الموفرة للطاقة، كما أنه مزود بمرافق إعادة التدوير، ويمكن الوصول إلى مقر المكتب بسهولة بواسطة وسائل النقل العام.

ويتم استخدام مساحات العمل بشكل ديناميكي من خلال تطبيق الحجز وأجهزة الاستشعار. وباستخدام التطبيق، يمكن للموظفين حجز مكان عمل في وقت مبكر، كما أنه يسمح بإجراء تعديلات سريعة على المساحة لتلبية مستويات الإشغال المسموح بها في المكاتب وغرف الاجتماعات. وفي حال الإبلاغ عن حالة إصابة بفيروس (كوفيد19)، فإن آلية حجز المكتب تعمل على تسهيل تتبع جهة الاتصال. ويتم عزل أي شخص تظهر عليه الأعراض في غرفة الحجر الصحي الموجودة في المقر فوراً. وتقرر الإدارة كيفية استخدام المساحة المكتبية وإجراء التعديلات عندما تستدعي الضرورة، ما يسهم في ترشيد الطاقة. وبالإضافة إلى تقنيات الصوتيات والسمعيات المتطورة التي تعزز التعاون الوظيفي، يحتوي المكتب أيضًا على قاعة اجتماعات وعروض تقديمية حية فضلاً عن مشاهدة الأفلام في المكتب أيام الخميس.

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