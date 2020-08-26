«آفاق الإسلامية للتمويل» تعلن الفائزين في أول سحب لمنتج «سحوبات»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «آفاق الإسلامية للتمويل» عن أسماء الشركات الفائزة بجوائز أول سحب شهري لمنتج «سحوبات» الذي يقدم للعملاء فرصة الادخار بنظام وديعة استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويوفّر للشركات فرصاً للفوز بجوائز نقدية علاوة على أرباح الوديعة.

وقال محمد الدوسري مدير أعمال «آفاق»: «من دواعي سرورنا في «آفاق» أن نقّدم منتج السحوبات الفريد من نوعه في عالم شركات التمويل الإسلامي الذي قمنا بإطلاقه في أواخر شهر يوليو، والذي يحث الشركات والمؤسسات على الاستثمار والربح والدخول في سحوبات مجزية. ويحقق هذا المنتج أرباحاً للشركات التي لديها ودائع استثمارية بصيغة الوكالة، كما يمنحها فرصاً لكسب سيولة نقدية إضافية لاستخدامها في هذه الأوقات الصعبة. لقد عمل فريق آفاق على خلق فرص للشركات الصغيرة لإيداع ودائع استثمارية بصيغة الوكالة، والكسب بمعدلات ربح تنافسية وأيضاً فرص للدخول في سحوبات شهرية وربع سنوية».

وأوضح الدوسري: «بمجرد أن تستثمر الشركات في هذا المنتج، فإنها تتأهل تلقائياً لسحوبات شهرية وربع سنوية طالما أن وديعة الاستثمار نشطة. وسيكون هنالك 10 فائزين شهرياً، و3 فائزين إضافيين كل ثلاثة أشهر بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 10 أضعاف القيمة المستثمرة».

والشركات الفائزة في السحب هي أندلسية لتجارة المواد الغذائية، تيــرا فلــورا لتجمــيل الســاحــات، فكتوري للخياطة الرجالية، حيدر لتجارة مواد البناء، انستانت جلوبال لخدمات الضيافة، مـطعـم فلافل وشـاورمـا، ارت مارين جارتر، دار الأمل لتجارة الديزل، ومصنع البحري للسياج.

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