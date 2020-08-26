انخفاض غالبية أسعار السلع والخدمات في الإمارات خلال يوليو

المصدر: وام

شهدت غالبية أسعار السلع والخدمات في دولة الإمارات انخفاضا خلال شهر يوليو 2020 الأمر الذي دفع المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلك للإغلاق عند مستوى 106.64 نقطة مقارنة مع 107.25 نقطة في شهر يونيو من العام ذاته.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أن أسعار 6 مجموعات من سلة الإنفاق التي يتكون منها الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهدت انخفاضا خلال شهر يوليو من العام الجاري مقارنة مع يونيو الذي سبق.

وكانت مجموعة الترويج والثقافة أكثر المجموعات تراجعا خلال يوليو وبنسبة 14.48 % تلاها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.67% ثم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.65% ثم التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.43 ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.10% وأخيرا الاتصالات بنسبة 0.05%.

وتستحوذ المجموعات الـ6 على نحو 67% من الوزن الكلي للرقم القياسي لأسعار المستهلك.

وعلى الاتجاه الاخر فقد شهدت 4 مجموعات من سلة الانفاق ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضي وفي مقدمتها قطاع الملابس والاحذية بارتفاع نسبته 0.97% ثم قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.39 % وخدمات النقل 0.15% وخدمات الصحة 0.1% وواصلت مجموعة الإنفاق على التبغ على محافظتها على مستوياتها السابقة وكذلك التعليم.

يشار إلى أن الرقم القياسي للأسعار هو وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة في أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين فيما يعُرف سعر المستهلك بأنه عبارة عن السعر الذي يدفعه المستهلك الأسري مقابل حصوله على سلعة أو خدمة للاحتياجات الأسرية.

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