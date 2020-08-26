الاتحاد للطيران تبدأ اختبار طائراتها مع برنامج ecoDemonstrator المستدام

المصدر: وام

أعلنت الاتحاد للطيران عن البدء خلال الأسبوع الجاري باختبار طائرتها بوينغ 787-10 دريملاينر والمجهزة بأجهزة خاصة تمكنها من تعزيز السلامة والحد من الانبعاثات الكربونية والضوضاء في إطار برنامج ecoDemonstrator المستدام.

وسيسجل حوالي 1500 مكبّرللصوت تم تركيبها على البدن الخارجي لطائرة بوينغ 787 وعلى الأرض، أحدث المعلومات المفصّلة خلال سلسلة من الرحلات حول العالم. وسيعزّز التعاون بين وكالة الفضاء الأميركية ناسا وبوينغ إمكانيات الوكالة في توقع مستوى الضوضاء الصادرة من الطائرة، ويمكّن الطيارين من استخدام طرق متطورة للحد من الضوضاء، إضافة إلى تطوير تصاميم طائرات أقل ضجة.

وقال الدكتور راسل توماس، رئيس المهندسين في وكالة ناسا: "تعمل ناسا على أبحاث حول المصادر الفردية للضوضاء التي تصدرها الطائرة، وتفاعلاتها مع بدن الطائرة، وكيف تجتمع مع بعضها في صوت الطائرة الكامل.

ويوفر هذا الاختبار الفريد من نوعه والمصمّم خصيصاً لدراسة الضوضاء، البيئة المناسبة لقياس كل هذه العوامل، ما سيكون أساسياً لتطوير قدراتنا لتصميم طائرة أقل ضجة وضوضاء".

ومن جانبه قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران إن مشاركة الاتحاد للطيران في برنامج ecoDemonstrator هذا العام ترتكز على مبادئ الابتكار والاستدامة الأساسية مع دعم الأبحاث وتطوير شركائنا لنقل الابتكار من المختبر إلى العالم الحقيقي للاختبار".

وأضاف البلوكي: "فخورون بالمشاركة في هذا البرنامج والعمل مع شركائنا من أمثال بوينغ، ناسا وسافران لاختبار أحدث التقنيات واستكشاف فرص "السماء الزرقاء" لتعزيز كفاءة المجال الجوي، وتقليل استخدام الوقود، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتابع: تبقى الاستدامة أولوية بالنسبة للاتحاد بالرغم من الأزمة التي نعاني منها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهذه مبادرة واحدة انطلقنا فيها منذ بداية الجائحة للاستمرار في تعزيز الاستدامة في قطاع الطيران. تعتبر الاتحاد أن الاستدامة البيئية ليست مجرد خيار أو مشروعاً مؤقتًا يوضع على الرف حين لا يتوافق مع خططنا أمام التحديات التي تواجهنا".

وتظهر الدراسات أن معظم الشكاوى تتعلق بضوضاء الطائرات عند اقترابها من المطار للهبوط، علما أن ربع نسبة الضوضاء تنتج من أجهزة الهبوط. ويرتكز مشروع آخر من برنامج ecoDemonstrator على اختبار عدة الهبوط معدّلة باستخدام أنظمة الهبوط من سافران لتكون أكثر هدوء.

ومن جانبه قال راي لوتر كبير المهندسين في برنامج ecoDemonstrator "إن تعاوننا مع ناسا وسافران أساسي لتعجيل الابتكار والتسريع من مهمة برنامج ecoDemonstrator في تعزيز الاستدامة في قطاع النقل الجوي. نحن نتطلع قدماً لبدء الاختبار بعد عام كامل من التخطيط".

وسيتم إجراء رحلتين يقوم خلالها الطيارون ومراقبو الحركة الجوية ومركز عمليات شركة الطيران بمشاركة المعلومات الرقمية في وقت واحد واستخدام نظام عملت ناسا على تصميمه باسم "نظام إدارة الوصول"، حيث تعزز هذه الأدوات من السلامة من خلال تقليل عبء العمل وازدحام الترددات اللاسلكية، وتحسين فعالية استخدام أفضل الطرق للرحلة للحد من استهلاك الوقود، والانبعاثات والضوضاء، مع دعم نظام النقل الجوي للجيل المقبل الذي وضعته إدارة الطيران الفدرالية.

وفي إطار مبادرة بوينغ للسفر الآمن لمواجهة جائحة كورونا، سيتم اختبار عصا بالأشعة فوق البنفسجية لتحديد مدى فعاليتها في تعميق مقصورات ومقاعد الطائرات.

وسيتم استخدام مزيج من الوقود المستدام على الرحلات التجريبية، مما يقلل بشكل كبير من البصمة البيئية لقطاع الطيران. ومن المتوقع أن يستمر برنامج الاختبار في منشأة بوينغ في ولاية مونتانا الأميركية لعشرة تقريبًا قبل تسليم الطائرة إلى الاتحاد في أواخر شهر سبتمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد أحدث مبادرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وبوينغ والتي ترتكز على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة الأساسية التي تواجه قطاع الطيران.

وهذه المرة الأولى التي يستخدم فيها برنامج ecoDemonstrator طائرة بوينغ 787-10 منذ بدء اختبار الطائرات عام 2012.

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