دبي ضمن أهم المدن الرئيسية عالميا في جذب الاستثمار

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت إمارة دبي خلال الفترة من 2010، وحتى 2019، إنجاز عالمي في استدامة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة ومركز لمقرات الشركات العالمية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويصنف مؤشر فايننشال تايمز (اف دي إيه ماركتس)، الذي يرصد تدفقات رؤوس الأموال والمشروعات الاستثمارية الجديدة حول العالم، إمارة دبي كمدينة رئيسية في كافة المقارنات المرجعية وتصنيفات آداء المدن في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر التي تصنف كمدن كبرى ومتوسطة وصغيرة. وذلك نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من مقومات استراتيجية وآداء مستدام في جذب الاستثمار.

تصنيف دبي عالمياً على مدار عقد كامل خلال الفترة من 2010، وحتى 2019.

- تحتل دبي المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والثالثة عالميا كأفضل مدن العالم بالنسبة لعدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم استقطابها بعد كلا من لندن وسنغافورة

- تحتل دبي المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والسادسة عالميا كأفضل مدن العالم استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث تدفقات رؤوس الأموال بعد كل من سنغافورة، شنغهاي، لندن، نيويورك، هونغ كونغ.

- تحتل دبي المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والسابعة عالميا كأفضل مدن العالم من حيث عدد الوظائف الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتؤكد استدامة وتنوع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة دبي خلال العقد الماضي على مدى تطور الامارة الاقتصادي، والقدرة على استيعاب المتغيرات والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والحفاظ على ثقة مجتمع المستثمرين العالمي. كذلك نضج السوق المحلي وتوفير فرص للنمو و الشراكة والابتكار للمستثمرين في قطاعات استراتيجية و ناشئة تواكب تطور الأسواق العالمية.

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