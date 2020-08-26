«جي تي إيه دناتا» تستعد لإطلاق عمليات المناولة الأرضية في فانكوفر بكندا

المصدر: فانكوفر – كندا- البيان

حصلت «جي تي إيه دناتا GTA dnata»، وهي مشروع مشترك لدناتا في كندا، على ترخيص لمدة خمس سنوات لممارسة أنشطة المناولة الأرضية في تلك الدولة. وسوف تباشر الشركة عملياتها في مطار فانكوفر الدولي في الربع الأخير من 2020، حيث ستقدم للناقلات الجوية العاملة في المطار خدمات عالية الجودة وآمنة لساحة وقوف الطائرات والركاب وعمليات الشحن.

وتعمل «جي تي إيه دناتا» في تورنتو كشريك موثوق به لـ17 ناقلة جوية. وقد قدمت خدماتها خلال عام 2019 لأكثر من 1.2 مليون راكب وتعاملت مع 90 ألف طن من البضائع في مطار تورنتو بيرسون الدولي. ومن شأن توسعاتها في فانكوفر أن تعزز مكانتها كشركة رائدة في تقديم الخدمات الجوية في كندا.

توسع

وقال رئيس مجلس إدارة «جي تي إيه دناتا» ماريو دي أورسو: يسعدنا توسيع شبكتنا وإطلاق عملياتنا في فانكوفر. لقد حان الوقت للقيام بهذه الخطوة لأن التزامنا بالسلامة والجودة والتميز في الخدمة أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. نشكر هيئة مطار فانكوفر على هذه الفرصة ونتطلع إلى بداية ناجحة ومزيد من التقدم في المستقبل».

وكانت دناتا دخلت سوق الطيران الكندية في عام 2016 بتأسيس»جي تي إيه دناتا)، من خلال الاستحواذ على حصة 50% من عمليات الشحن والمناولة الأرضية لشركة GTA Aviation في مطار تورونتو بيرسون الدولي. وواصلت الشركة منذ ذلك الحين الاستثمار في تطوير فريقها وبنيتها التحتية ومعداتها، وهي تقدم اليوم خدمات جوية موثوقة بفريقها المكون من 700 موظف.

استثمارات

ووسعت دناتا تواجدها في كندا في شهر يناير الماضي، واستثمرت ملايين الدولارات في منشأتها الجديدة المتطورة لتموين الطائرات في مطار فانكوفر الدولي وباشرت عمليات تموين الطائرات في فانكوفر، حيث يمكنها تحميل ما يصل إلى 8000 وجبة يومياً على الطائرات.

وتقدم دناتا، المزود العالمي للخدمات الجوية، خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين لأكثر من 300 شركة طيران في 126 مطاراً في 19 دولة. وتعاملت فرق دناتا المتخصصة خلال السنة المالية 2019/‏ 2020 مع 681 ألف طائرة و2.9 مليون طن من البضائع وحمّلت على الطائرات أكثر من 93 مليون وجبة.

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