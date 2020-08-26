تطبيق يتيح تنزيل «مدهش» للمستخدمين مجاناً

المصدر: (دبي - البيان)

أصبح بإمكان المستهلكين في دولة الإمارات الاستمتاع بتجربة «ثيمات» و«خلفيات» رائعة جديدة لشخصيتي مدهش ودانة متاحة الآن للتنزيل مجاناً عبر تطبيق Huawei Themes. وتم إطلاق هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتوفير تجربة أكثر مرحاً وإثارة للمستخدمين.

وتتوفر هذه «الثيمات» و«الخلفيات» على جميع أجهزة هواوي وأونر التي تدعم نظام التشغيل EMUI 10 وEMUI 9، ويمكن للمستخدمين عبر تطبيق Huawei Themes الاستمتاع بمجموعة من الرسوم والخلفيات التي تجسد شخصيتي مُدهش ودانة. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نكشف النقاب الآن عن طرح شخصيتي مدهش ودانة ضمن ثيمات وخلفيات مميزة على أجهزة هواوي وأونر المحمولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز