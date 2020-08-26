إنجاز موقع إكسبو بالكامل نهاية 2020

المصدر: دبي – بشار باغ

كشف أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي أنه من المستهدف إنجاز جميع الأعمال في الموقع بشكل كامل بنهاية العام الجاري.

وشهد موقع إكسبو إنجاز أكثر من 205 ملايين ساعة عمل حتى اليوم. وبحلول نهاية يونيو من العام الجاري، بلغ حجم العقود التي منحها إكسبو دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ما قيمته 5 مليارات درهم.

وبلغ عدد المؤسسات المسجّلة للعمل مع الحدث نحو 40 ألف مؤسسة من أكثر من 150 بلداً. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 50% من مجموع الشركات المسجّلة لدى إكسبو دبي، وقد نالت 56% من عقود الحدث وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مكتب إكسبو دبي.

اليوم الثاني

وخلال كلمة ألقاها في إحدى جلسات اليوم الثاني لاجتماع المشاركين الدوليين في إكسبو، استعرض الخطيب كافة الإنجازات الخاصة بمعايير الاستدامة لمختلف العمليات. وتطرق لمسار مترو دبي 2020 والذي يمتد من محطة «جبل علي» على الخط الأحمر إلى محطة «إكسبو 2020»، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات.

مركز المعارض

وكشف الخطيب عن إنجاز إنشاءات لمركز دبي للمعارض، موضحاً أنه يجرى إتمام اللمسات النهائية لمرافق المركز على أن تكتمل في شهر سبتمبر من العام الجاري. ويمتد المركز عالمي المستوى على مساحة 45 ألف متر مربع، مقسمة على منطقتين، ويضم مسرحين ومدرجاً وعدداً من القاعات متعددة الأغراض وأربعة أجنحة و24 قاعة اجتماعات، وهي قابلة للتعديل.

قرية إكسبو

ولفت الخطيب إلى الانتهاء من إنشاءات قرية إكسبو التي تضم 2273 شقة موزعة على 4 مجمعات، ويجرى تجهيز الشقق بالمفروشات والتجهيزات. وتخصص القرية لإقامة الوفود المشاركة والموظفين العاملين بموقع الحدث.

بوابات الدخول

وأشار إلى أن نسبة إنجاز المساحات العامة بلغت 95%، بما فيها بوابات دخول إكسبو، المصنوعة من الألياف الكربونية لتشكل هياكل متشابكة مستوحاة من المشربية يبلغ ارتفاع الواحدة منها 21 متراً، إضافة إلى مناطق الخدمات اللوجستية ونقل البضائع ومواقف السيارات والحدائق وغيرها.

ولفت إلى أن الموقع شهد زراعة أكثر من 440 شجرة غاف و1180 شجرة نخيل إضافة إلى 200 ألف نبتة وشجيرة.

كما تم الانتهاء من تركيب الهياكل والأسقف المظللة للممرات العامة في الموقع والحدائق، وتضم أسقفاً ذات مظلات متحركة يمكن فتحها ليلاً لإتاحة رؤية كاملة للسماء على أن يتم إغلاقها في ساعات النهار لتوفير الظل للزوار، إضافة إلى هياكل أخرى مزينة من الأعلى بالنباتات والزهور، إلى جانب هياكل مزينة بأشكال للطيور.

حديقتا الفرسان واليوبيل

واكتملت إنجازات حديقتي الفرسان واليوبيل بكل مرافقهما وخدماتهما، ولفت الخطيب إلى أن برج المراقبة يرتفع 55 متراً في حديقة اليوبيل وسيشكل عامل جذب ويوفر رؤية بانورامية للموقع، كما تم إنجاز قبة ساحة الوصل ويتم تشجير الساحة مع مواصلة تطوير البرامج والفعاليات الخاصة بهذا المعلم الرئيس. واكتملت الأعمال الإنشائية لمباني أجنحة التنقل والاستدامة ويجرى تركيب المكونات الداخلية والمعروضات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز