لوتاه لتطوير العقارات: المقيمون بدبي ينتقلون من الاستئجار إلى التملك

المصدر: دبي- البيان

أشارت شركة لوتاه لتطوير العقارات، إلى أن هناك زيادة في أعداد المقيمين في إمارة دبي الذين يتحولون من الاستئجار للتملك، وذلك نظراً لعوامل عدة تشمل: الأسعار التنافسية ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة، زيادة نسبة القرض إلى قيمة العقار، الثقة بنجاح وازدهار إمارة دبي، والعمل من المنازل.

وقال صالح لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات، إن أسعار العقارات الحالية، والتي تعد أقل بنسبة 30% من أسعارها عام 2014، تعتبر أسعاراً تنافسية وجذابة تمثل فرصاً كبيرة لتملك عقار. وأضاف: «نلاحظ الطلب المتزايد على شراء العقارات من جهة، وقابلية المقرضين على منح مزيد من القروض من جهة أخرى».

من جانبه، قال راسل أوين، مدير العمليات في شركة لوتاه لتطوير العقارات: «نتج هذا الطلب المتزايد على شراء عقارات من رغبة أفراد وعائلات في تملك منازل ذات أسعار تنافسية تلبي الاحتياجات السكنية والعملية على حد سواء» ويجدر بالذكر أن مجمع «ليفينج جاردن» يشهد طلباً متزايداً نظراً لموقعه المتميز في قرية الجميرا الدائرية «جي في سي».

وأضاف راسل أوين: «إن زيادة نسبة القرض إلى قيمة العقار تمثل عاملاً آخر يسهل على المقيمين عملية شراء أول منزل لهم، وذلك بفضل مبادرة المصرف المركزي التي تمثلت في رفع سقف القروض العقارية بهدف زيادة قدرة المواطنين والمقيمين على تحمل تكاليف شراء المنازل.

ونظراً لتعدد العوامل التي تشجع المقيمين على الانتقال من الاستئجار إلى التملك، لابد النظر أولاً إلى ثقة المقيمين في إمارة دبي لتكون وجهتهم المفضلة للاستثمار طويل المدى. وبهذا الخصوص، أشار صالح لوتاه إلى أن زيادة أعداد المقيمين الراغبين في شراء منازل ما هي إلا تأكيد على ثقتهم في ازدهار إمارة دبي وسوقها العقاري. فهذا الطلب المتزايد ليس فقط بسبب التسهيلات البنكية والتكاليف المنخفضة، ولكن أيضاً بسبب ثقة المقيمين في قصة نجاح الإمارة.

وأوضح أن التوجه السائد للعمل من المنازل يزيد رغبة المهنيين في إنفاق الأموال التي يدخرونها لتملك أول عقار لهم. ووفقاً لبيانات صادرة عن فليكس جوبز، فإن الأفراد الذين يعملون من منازلهم قادرون على ادخار 14.000 درهم سنوياً.

وختم راسل أوين بقوله: مزايا تملك عقار لا تتعلق فقط بالأسباب المالية، ولكن أيضا بالاستقرار في مجمع سكني يوفر الراحة والطمأنينة، ونحن في شركة لوتاه لتطوير العقارات ملتزمون دائماً بتقديم عقارات وفق أعلى معايير الجودة والتميز».

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