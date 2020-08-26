دبي للاستثمار تستعد لتسليم برج في البرشاء خلال سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي للاستثمار العقاري، التابعة لدبي للاستثمار، إحراز تقدم ملحوظ في برج البرشاء في دبي، بعد أن وصلت نسبة الإنجاز إلى 95%، لتستعد لتسليمه في سبتمبر.

وقال عبيد محمد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: يمثل البرج أول مشروع للشركة في منطقة البرشاء. وبعد مرور أكثر من عقد على افتتاح «مول الإمارات»، تعدّ هذه المنطقة الآن مركزاً تجارياً وسكنياً مهماً في المدينة، وخاصة مع توافر مجموعة واسعة من الخيارات السكنية بأسعار معقولة، وسهولة الوصول إليها، ما يجعل منها خياراً رائعاً للعائلات.

وتم تطوير المشروع على مساحة قدرها 39 ألف قدم مربعة تقريباً، ويتألف من 278 وحدة سكنية، تضم 132 استوديو، و122 شقة من غرفة واحدة، و24 شقة من غرفتين ضمن 14 طابقاً.

ويضم البرج أيضاً منطقة تجارية تتجاوز مساحتها الإجمالية 22 ألف قدم مربعة، وصممت لاستيعاب 7 محال للتجزئة. وتشمل المرافق الترفيهية داخل البرج صالة للألعاب الرياضية ومنطقة للألعاب. كما يضم 4 طوابق لمواقف السيارات، تتسع لأكثر من 300 مركبة.

ويقع البرج على مسافة قريبة من «مول الإمارات»، وعلى مقربة من شارع الخيل الأول في البرشاء 1، ويمكن الوصول إليه من ثلاثة شوارع أخرى وهي شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ زايد، ما يوفر خيارات ممتازة للوصول إليه براحة وسهولة.

وتمكنت الشركة خلال السنوات الماضية من تسليم العديد من المشاريع السكنية والتجارية والصناعية في الدولة. وتشمل مشاريعها السكنية تلال مردف في منطقة مردف، و«ريتاج» في مجمع دبي للاستثمار، إضافة إلى العديد من المباني السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز