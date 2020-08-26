%24 نمو تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بـ«جافزا»

المصدر: دبي- البيان

سجلت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) نمواً إجمالياً لتجارة المنتجات الغذائية والزراعية بنسبة 24% وزيادة بنسبة 7% في قاعدة عملائها على أساس سنوي لعام 2019؛ معززة بذلك مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال التجارية الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية والزراعية.

وتضم جافزا قطاعاً متخصصاً في صناعة الأغذية والمنتجات الزراعية تبلغ مساحته الإجمالية 1.57 مليون متر مربع، وتعمل فيه أكثر من 550 شركة، تنتمي إلى ما يقارب 70 دولة، ويوظف هذا القطاع أكثر من 6000 شخص.

يعود 38% من تلك الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط، تليها آسيا بنسبة 23%، ثم أوروبا بنسبة 19%، إفريقيا بنسبة 10%، في حين ينتمي 8% من تلك الشركات إلى قارة أمريكا الشمالية، و 1% إلى قارة أمريكا الجنوبية، ويعود 1% من الشركات المتبقية إلى مناطق أوقيانوسيا.

وتعتبر جافزا مقراً لعدد من أفضل شركات المنتجات الغذائية القيادية في المنطقة، منها؛ بيارا، والخليج للسكر، والكوزي، ونستله، وهاينز، ويونيليفر، وهنتر فودز. وقد شكل الموقع الاستراتيجي والمرافق عالمية المستوى التي تمتلكها جافزا عاملاً أساسياً في أن تكون الوجهة المفضلة للعديد من البلدان على مستوى العالم -منها البرازيل، والولايات المتحدة، وباكستان، وهولندا، وجنوب إفريقيا، لاستيراد السكر واللحوم والكاكاو ومنتجات الألبان.

في حين تعد دول أخرى كالعراق، والهند، والسعودية، وجهات التصدير الأكبر للمنتجات الغذائية؛ كالقهوة والشاي والفواكه والتوابل ومنتجات الألبان.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا: نسعى بشكل دائم إلى استكشاف وسائل جديدة لتحفيز وتنمية تجارة المنتجات الغذائية والزراعية، في ذات الوقت الذي تتحقق فيه الاستمرارية والاستدامة في إمدادات المواد الغذائية، فدورنا الرئيس يكمن في ضمان أولوية حصول المواطنين والمقيمين في الدولة على احتياجاتهم الكافية من الإمدادات الغذائية بشكل مستدام، واستطعنا ضمان استمرار الأعمال واستعادة النشاط التجاري لتحقيق الانتعاش الفوري لاقتصاد ما بعد كوفيد- 19.

ويعزز ذلك دور دبي كبوابة رئيسة للتجارة العالمية؛ إذ بلغ حجم تجارة المواد الغذائية الخارجية للإمارة في النصف الأول من هذا العام تسعة ملايين طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 32 مليار درهم، في حين بلغت واردات دبي الغذائية 22 مليار درهم.

ويوضح هذا مدى قوة اقتصاد دبي على الرغم من جائحة كوفيد-19، ويُبرز فعالية الخطط الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي، بما يتماشى مع نظام الزراعة المستدامة في دولة الإمارات الذي تم إطلاقه مؤخراً، والهادف إلى دعم الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، وزيادة أعداد القوى العاملة في القطاع الزراعي».

وتلتزم موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، بقدراتها للربط اللوجستي متعدد النطاقات، بتحقيق التنمية التجارية الإقليمية على المدى البعيد. وبفضل موقع جافزا الاستراتيجي بالقرب من ميناء جبل علي، فإنها توفر إمكانية الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك.

وتتمتع جافزا بسمعة عريقة كواحدة من أفضل المناطق لتأسيس الشركات وممارسة الأعمال ومساعدتها على النمو وتحقيق الأرباح في العالم؛ حيث توفر جافزا المرونة في إجراءات ممارسة أعمال التجارة عبر بوابة»دبي التجارية«الإلكترونية الموحدة، والتابعة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، لتيسير التجارة عبر الحدود.

حلول ذكية

ولتوفير المزيد من سهولة ممارسة الأعمال على المستثمرين وأصحاب الشركات في خلال الأزمة، تم توفير عدد من الخدمات الذكية من بوابة دبي التجارية، تشمل خدمة»طلب التسليم الإلكتروني«التي تسمح للشركات العاملة في سلسلة التوريد تنفيذ عمليات الاستيراد بكل سهولة ويسر، إضافة إلى خدمة»زادي«، منصة استيراد المواد الغذائية الموحدة والمبتكرة، والتي تهدف إلى تسهيل استيراد وإعادة تصدير شحنات المواد الغذائية عبر موانئ دبي.

ويمكن الوصول إلى كافة تلك الخدمات عبر الإنترنت، لتقليل الحاجة إلى المعاملات اليدوية والزيارات الشخصية لصالات خدمات المراجعين.

تعبئة وتغليف

يمكن لشركات المنتجات الغذائية والزراعية في «جافزا» الاستفادة من حلول التعبئة والتغليف المتقدمة، والتي تشمل مساحات كبيرة من المستودعات الجاهزة للتخزين عالي الجودة. كما تم إطلاق حاضنة أعمال مخصصة لمنتجات المواد الغذائية الحلال، لتشجيع التجار على إطلاق أعمالهم الحلال إقليمياً من دبي، حيث تتيح لهم البنية التحتية التي توفرها «جافزا» تسريع سلسلة إمداد الأغذية الحلال لأعمالهم، ما يمثل فرصة عمل كبيرة لتطوير التجارة في المنطقة، ليشكل مثالاً آخر على التميز المستمر لجافزا.

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