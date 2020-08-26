730 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 730 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 105 مبايعات بقيمة 212.78 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 99.62 مليون درهم و77 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 113.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 349.83 مليون درهم منها 43 رهن أراض بقيمة 309.78 ملايين درهم و43 رهن فلل وشقق بقيمة 40.06 مليونا، أهمها بمنطقة وادي العمردي بقيمة 107 ملايين درهم ورهن في منطقة منخول بقيمة 90 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 167.87 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 160 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الثالثة بقيمة 3 ملايين درهم.

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