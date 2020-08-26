تكريم «اينوك» لإدارة موارد الطاقة المستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

حصدت مجموعة اينوك جائزة «إنسايت» لإدارة الطاقة للعام 2020 الصادرة عن اللجنة الوزارية للطاقة النظيفة التي تعدّ منتدى عالمياً بارزاً يضم 25 دولة إضافة إلى المفوضية الأوروبية، وتهدف إلى تعزيز السياسات والبرامج المستدامة وتطوير الطاقة النظيفة.

ويأتي تكريم مجموعة اينوك نظراً لتطبيقها أيزو 50001، المعيار العالمي لتحسين إدارة استخدام الطاقة في عمليات التجزئة ضمن سياسات الطاقة والتصميم والمشتريات والصيانة والعمليات اليومية. فقد نجحت مجموعة اينوك بإدخال إدارة موارد الطاقة في أنظمة أعمالها المختلفة لتحقيق إدارة أفضل للموارد، وضمان استدامة الوفورات المحققة، والاستمرار في تحسين أداء الطاقة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: انطلاقاً من موقعنا كمساهم رئيسي في قطاع الطاقة المتكاملة ومشارك أساسي في سلسلة القيمة لهذا القطاع، تنسجم جهودنا مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50% حتى عام 2050، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70%. ويأتي التزامنا بتحسين كفاءة الطاقة ومواردها ليؤكد جهودنا الرامية لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

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