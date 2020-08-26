«إمارات» و«أكواكول» توقعان اتفاقية توزيع لاسطوانات الغاز المسال

المصدر: دبي- البيان

وقعت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، اتفاقية شراكة مع «أكواكول ميترينج»، التابعة لشركة الإمارات ديستركت كولينج (اميكول) المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، لتصبح بموجبها مورد أسطوانات الغاز الحصري لمحفظة «أكواكول» من المشاريع السكنية والتجارية والصناعية.

وتتيح الشراكة الجديدة لعملاء «أكواكول» في دبي، الحصول على أسطوانات الغاز من «إمارات» مباشرةً عن طريق بوابة إلكترونية وتطبيق ذكي، وهي عملية مريحة ومتاحة على مدار الساعة. وتماشياً مع إجراءات الصحة والسلامة الصارمة، يمكن للعملاء أيضاً استخدام حلول الدفع بدون تلامس عند توصيل أسطوانات الغاز الخاصة بهم.

والتزاماً بمعايير الصناعة، ستشهد الاتفاقية قيام «إمارات» بتزويد شركائها بحلول آمنة ومعتمدة لتوصيل الغاز. وفي ظل انعدام مخاطر التلاعب باسطوانات الغاز المسال أو أختامها، تضمن الشراكة لعملاء «أكواكول» الحصول على منتجات بجودة عالية مع خدمة عملاء مميزة.

وتعد الاتفاقية مع «أكواكول» أولى مراحل استراتيجية «إمارات» للنمو في قطاع الغاز المسال، حيث تهدف المؤسسة إلى تعزيز محفظة عملائها وتقديم خدمات وحلول مبتكرة عبر مختلف الصناعات في الإمارات.

وتمنح الاتفاقية «أكواكول» قيمةً إضافية من خلال إضافة مرفق آخر للغاز المسال إلى الحلول الذكية المتكاملة التي تقدمها الشركة لعملائها. وتضمن الشراكة مع «إمارات» الالتزام بتقديم أعلى مستوى من الخدمات والمنتجات للعملاء.

وقال المهندس علي الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»: نفخر بقيادة هذه المبادرة التي ستتيح لنا توزيع أسطوانات الغاز المسال مباشرةً للمستخدمين النهائيين في دبي، وذلك من خلال شراكتنا الحصرية مع أكواكول.

ونتوقع فرصاً كبيرة لإعادة ابتكار معايير الخدمة وضمان الجودة في سوق الغاز المسال المحلي عن طريق ربط عملياتنا بعمليات التوصيل والمبيعات وجهود خدمة العملاء، مع الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأتمتة. تسهم الاتفاقية بشكل إيجابي في تحسين خدماتنا تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في الإمارات الرامية إلى أتمتة الخدمات وجعل حياة الناس أسهل والوصول إلى أعلى مستوى من رضا العملاء.

من جهته، قال محمد سيف الكتبي، رئيس مجلس إدارة شركة «أكواكول ميترينج: جاءت هذه الشراكة في الوقت المناسب، من ناحية الحلول الذكية المتكاملة بين أكواكول وإمارات.

ومع وجود احتمالات للتوسع في هذه الشراكة لتشمل نماذج أعمال مختلفة تتكيف مع أحدث الحلول وتعزز كفاءات توصيل أسطوانات الغاز المسال من المصدر مباشرةً، فإن عدم وجود أي طرف ثالث يعد ميزةً إضافيةً أخرى يحصل عليها المستهلك النهائي».

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