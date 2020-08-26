عودة أبوظبي للسندات الدولارية تفتح شهية المستثمرين

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء في تقرير تحليلي نشرته، أمس، أن أبوظبي تتمتع بوضع مالي جيد يؤهلها للتعامل بأمان مع التقلبات الراهنة في أسعار النفط. وتطرقت الوكالة في تقريرها إلى إصدار أبوظبي لسندات دولارية تنقسم إلى ثلاث شرائح لأجل 3 سنوات و10 سنوات ونصف السنة و50 عاماً، لتكون هي السندات الأطول في أجل استحقاق سدادها على مستوى السندات الصادرة من دول الخليج العربي حتى الآن.

وأفاد التقرير بأنه من المتوقع أن تحصل السندات الجديدة على التصنيف الائتماني «AA»، وهو من التصنيفات المرتفعة، من جانب وكالتي «إس أند بي» و«فيتش» العالميتين للتصنيف الائتماني. وأوضح التقرير أن السندات تعد اختباراً لأسواق الدين العالمية بعد أن سادها الركود منذ بداية الصيف الجاري، وأضاف أن أبوظبي تفتح من خلال هذه السندات شهية المستثمرين العالميين.

وذكر التقرير أن سندات أبوظبي لم تثر شهية المستثمرين فحسب، وإنما أثارت شهية الجهات المُصدِرَة والحكومات أيضاً، وأوضح أن عدة شركات في مختلف دول العالم أعلنت أمس عن إصدار سندات. ومنها في أوروبا شركة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز، وبنك «برلين هايب أيه جي» الألماني للرهن العقاري وحكومة ولاية «بادن فورتمبيرغ» الألمانية، «فيرجين اتلانتيك» البريطانية للطيران وسلسلة متاجر التجزئة الهولندية «هيما»، وفي الولايات المتحدة شركة «دلتا إيرلاينز»، وفي آسيا عدة شركات صينية من أبرزها مجموعة «شاندونغ كوميرشيال جروب» للاستثمارات.

وتضمن تقرير «بلومبيرغ» تعليقات من جانب محللين عالميين، منهم تود شوبيرت، رئيس أبحاث الدخول الثابتة لدى «بنك سنغافورة د»، والذي قال: «أبوظبي مؤهلة جيداً للتعامل مع تأثير التقلبات الحالية في أسعار النفط على المدى الزمني المتوسط، وذلك بما تمتلكه من أصول صافية مذهلة تمنحها مصدات مالية هائلة وذات نطاقات زمنية ممتدة».

وأضاف بقوله: «في عالم متعطش للعوائد، فيتعين أن سندات حاصلة على التصنيف الائتماني «AA» تعد بمثابة بديل نقدي جذاب».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز