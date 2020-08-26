مجموعة المكرّم تتوقع نمواً إيراداتها 50%

المصدر: (دبي - البيان)

تسعى مجموعة المكرّم لترسيخ مكانتها في قطاع كيماويات البناء بحلول عام 2024، من خلال منتجها «دولفين». وتخطط المجموعة لتشكيل شراكات استراتيجية للبيع بالتجزئة في المنطقة، في محاولة منها لبناء قطاعها المتخصص في العناية بالسيارات. وتُركّز المجموعة في الوقت الراهن على سوق الشرق الأوسط؛ حيث تتوقع الشركة نمواً نسبته 50% في إجمالي إيراداتها من كيماويات البناء بحلول عام 2025.

وفي ظل توقع نمو هوامش قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات بمقدار 130 مليون دولار في 2020؛ أي ما يمثل نمواً بنسبة 5%، فإن المجموعة تخطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بمقدار 15% بحلول عام 2022.

ولتحقيق هذا الهدف، تُنشئ مجموعة المكرّم مصنعاً جديداً للصناعات التحويلية في أم القيوين، كما تعزز قدرات مصنعها في الشارقة بأحدث الآلات، فضلاً عن تحسين إنتاج دهانات الرش والعناية بالسيارات ونمو هذا القطاع بنسبة 5%. وتتوقع مجموعة المكرّم نمواً استراتيجياً لسوق كيماويات البناء في منطقة مجلس التعاون تقوده الإمارات والسعودية، حيث من المتوقع أن يظل هذان السوقان الرائدان وجهة الجذب بمجال قطاع البناء والتشييد خلال الفترة من 2019 إلى 2024. ويأتي هذا النمو في ظل مجموعة من المشاريع الأيقونية الجارية خاصة معرض إكسبو.

وقال صفدار بادامي، المدير التنفيذي لمجموعة المكرّم: رغم الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا، بقي سوق كيماويات البناء مرناً، ومن المتوقع أن يواصل أداءه الجيد على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط سوق مجزأة في الأغلب إلا أنها حريصة على الحفاظ على معايير عالية الجودة.

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