«إنترتك» تطلق خدمة لفحص نظافة الأسطح

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «إنترتك»، موفر حلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، إطلاق خدمة فحص نظافة الأسطح للمنشآت ومواقع العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يمكن من خلالها فحص أنواع مختلفة من الأسطح الصلبة لاكتشاف فيروس كوفيد-19. وهذه الخدمة هي الأحدث التي تطلقها الشركة كجزء من «إنترتك - بروتك»، أول برنامج متكامل في العالم لضمان الصحة والسلامة والعافية للأشخاص ولمواقع العمل والأماكن العامة.

ومع استعداد أرباب العمل والشركات في كل أنحاء البلاد لإعادة فتح منشآتهم بأمان، ستصبح المعايير الصارمة في مجال النظافة بالغة الأهمية. وستسهم خدمات مراقبة النظافة البيئية في الأماكن الرئيسية في توفير خطوة وقائية وفعّالة للحد من مخاطر انتشار الفيروس وإتاحة راحة البال للموظفين وللعملاء.

وتحديداً وبفحص الأسطح في تلك البيئات، تستطيع الشركات أن تراقب فعالية بروتوكولات النظافة المتبعة لديها، ومن تمكين الكادر الإداري من اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لعزل أماكن أو مساحات بعينها من أجل التمكن من تنظيفها.

ويجري متخصصون من «إنترتك» خدمة «بروتك» لفحص نظافة الأسطح في مواقع العملاء من خلال أخذ مسحات من على الأسطح، كما بإمكان العملاء أن يطلبوا مسبقاً تلك المسحات ومن ثم إتباع الإرشادات لأخذ العينات وإرسالها إلى المختبر.

تقع مختبرات إنترتك في أماكن مركزية في دولة الإمارات، حيث تظهر نتائج الاختبارات سريعاً بواسطة نظام «بي سي آر»، الأمر الذي يسمح بالإبلاغ عن النتائج النهائية فور انتهاء عمليات التحليل.

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