البنك الدولي: الإمارات من أسرع الدول في دعم البنوك لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكر البنك الدولي أن الإمارات ضمن أسرع 10 دول على مستوى العالم بادرت إلى دعم قطاعها المصرفي في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19».واستعرض البنك في ورقة بحثية هذه المبادرات، كما تطرق إلى ترتيبها الزمني حيث جاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً في سرعة اتخاذ زمام المبادرة لدعم البنوك ضد الجائحة.

وذكر البنك أن مصرف الإمارات المركزي أعلن في 10 من مارس الماضي عن جاهزيته للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة، ثم أعلن رسمياً يوم 14 من الشهر نفسه عن خطة دعم اقتصادي شاملة بكلفة تبلغ قيمتها 100 مليار درهم «27.3 مليار دولار» موجّهة للعملاء الأفراد والشركات المتأثرين اقتصادياً بتداعيات الجائحة، وذلك لدعمهم بصفة فورية.

وسبقت الإمارات الولايات المتحدة، أستراليا، نيوزيلاندا، كوريا الجنوبية وكافة دول أوروبا، عدا روسيا زمنياً في الإعلان عن مبادرات لدعم المصارف ضد «كوفيد 19».

وأوضح البنك أن الدول التسع التي سبقت الإمارات هي الصين، هونغ كونغ، اليابان، إندونيسيا، ماليزيا، كندا، روسيا، الأرجنتين والبرازيل.

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