دبي الخامسة عالمياً في مؤشر مدن الدرجة الأولى

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حققت دبي قفزة مهمة على مؤشر المدن العالمية 2020 الصادر حديثاً عن مجموعة دراسات العولمة والمدن العالمية. وتصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا على المؤشر الذي يصدر كل عامين، وتقدمت مركزين محتلة المركز السابع عالمياً، مقارنة مع المركز التاسع في مؤشر 2018.

واحتلت المركز 5 ضمن قائمة المدن من فئة «ألفا +» وهي المدن من الدرجة الأولى متفوقة على باريس وطوكيو وسدني ولوس أنجلوس وتورنتو ومومباي وأمستردام. وعزا التقرير ذلك إلى ارتباطها القوي بالمدن الأخرى وعلاقاتها الخارجية مع مدن العالم.

وهذا التصنيف واحد من المحاولات الأولى لتحديد وتصنيف وترتيب المدن العالمية جرت في 1998 من قبل مجموعة دراسات العولمة والمدن العالمية ومقرها جامعة لافبرو في المملكة المتحدة، والتي قامت بتصنيف المدن على أساس توفير الخدمات المنتجة المتقدمة مثل المحاسبة والدعاية والتمويل والقوانين.

ومنذ العام 2008 تم فرز المدن المرشحة إلى أربع مجموعات فئة «ألفا» (أربع فئات فرعية) فئة «بيتا» (ثلاث فئات فرعية) فئة «غاما» (ثلاث فئات فرعية) ومدن ذات تواجد عالمي كثيف. والجدير بالذكر أن مجموعة «ألفا +» خلت من أي مدينة عربية أو شرق أوسطية خلاف دبي.

في حين حلت القاهرة في المركز 2 في مجموعة «بيتا +» وأبوظبي في المركز 10 في مجموعة «بيتا» وبيروت 12 بنفس المجموعة والكويت في المركز 11 بنفس المجموعة. وجاءت مسقط في المركز 12 في مجموعة «جاما +». والرياض 23 في مجموعة «ألفا –». وكانت لندن ونيويورك هما الوحيدتان في فئة «ألفا++».

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